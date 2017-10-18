Канцлер юстиции нашла в Законе о соцобеспечении противоречие Конституции

Противоречие конституции Мадизе усматривает в ч. 3 ст. 47 Закона о соцобеспечении, поскольку она лишает государственной поддержки на приобретение вспомогательных средств лиц, проживающих в учреждениях соцобеспечения, пишет rus.err.ee.

Тем самым проживающие в учреждениях соцобеспечения оказываются в неравном положении по сравнению с людьми, живущими дома и нуждающимися в помощи. Последним государство оплачивает большую часть расходов на покупку или аренду вспомогательных средств, в том числе необходимых для ходьбы, чтения или прослушивания книг для слепых.

Такое неравное обращение противоречит конституции и является дискриминацией, которую нельзя оправдать необходимостью экономии или желанием создать благоприятные условия, которые мотивируют нуждающихся в помощи жить дома, считает Мадизе.