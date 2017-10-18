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Канцлер юстиции нашла в Законе о соцобеспечении противоречие Конституции

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Канцлер юстиции Юлле Мадизе. | ФОТО: Tairo Lutter

Канцлер юстиции Юлле Мадизе направила в Рийгикогу предложение привести Закон о социальном обеспечении в соответствие с Конституцией, поскольку его действующая редакция ставит в неравное положение нуждающихся в помощи лиц, проживающих в учреждениях соцобеспечения.

Противоречие конституции Мадизе усматривает в ч. 3 ст. 47 Закона о соцобеспечении, поскольку она лишает государственной поддержки на приобретение вспомогательных средств лиц, проживающих в учреждениях соцобеспечения, пишет rus.err.ee.

Тем самым проживающие в учреждениях соцобеспечения оказываются в неравном положении по сравнению с людьми, живущими дома и нуждающимися в помощи. Последним государство оплачивает большую часть расходов на покупку или аренду вспомогательных средств, в том числе необходимых для ходьбы, чтения или прослушивания книг для слепых.

Такое неравное обращение противоречит конституции и является дискриминацией, которую нельзя оправдать необходимостью экономии или желанием создать благоприятные условия, которые мотивируют нуждающихся в помощи жить дома, считает Мадизе.

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