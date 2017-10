Отт Тянак в новом сезоне будет выступать за Toyota

"Тянак представляет собой идеальное сочетание молодости и опыта, а также правильное отношение к делу, поэтому он хорошо впишется в нашу команду", - сказал руководитель Toyota Томми Мякинен.

В нынешнем сезоне 30-летний Отт Тянак в составе команды M-Sport выиграл два эта чемпионата мира, пишет rus.err.ee.

За два этапа до завершения сезона он идет в общем зачете WRC на втором месте.

Welcome to the TOYOTA GAZOO Racing WRT in 2018 Ott Tänak! Read more here: https://t.co/8kWDfqyPX8 pic.twitter.com/iEq4vHPgjB