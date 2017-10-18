Отт Тянак в новом сезоне будет выступать за Toyota
18 октября 2017 г., 17:17
Сегодня стало известно, что эстонский гонщик Отт Тянак со следующего сезона будет выступать за команду Toyota, пишет Postimees.
"Тянак представляет собой идеальное сочетание молодости и опыта, а также правильное отношение к делу, поэтому он хорошо впишется в нашу команду", - сказал руководитель Toyota Томми Мякинен.
В нынешнем сезоне 30-летний Отт Тянак в составе команды M-Sport выиграл два эта чемпионата мира, пишет rus.err.ee.
За два этапа до завершения сезона он идет в общем зачете WRC на втором месте.
Welcome to the TOYOTA GAZOO Racing WRT in 2018 Ott Tänak! Read more here: https://t.co/8kWDfqyPX8 pic.twitter.com/iEq4vHPgjB— TGR_WRC (@TGR_WRC) 18 октября 2017 г.