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Отт Тянак в новом сезоне будет выступать за Toyota

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ФОТО: ANDREAS SOLARO/AFP

Сегодня стало известно, что эстонский гонщик Отт Тянак со следующего сезона будет выступать за команду Toyota, пишет Postimees.

"Тянак представляет собой идеальное сочетание молодости и опыта, а также правильное отношение к делу, поэтому он хорошо впишется в нашу команду", - сказал руководитель Toyota Томми Мякинен.

В нынешнем сезоне 30-летний Отт Тянак в составе команды M-Sport выиграл два эта чемпионата мира, пишет rus.err.ee.

За два этапа до завершения сезона он идет в общем зачете WRC на втором месте.

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