Во время школьных осенних каникул в Юрмалу!

Первые учебные месяцы уже позади, и самое время составить план отдыха на школьные каникулы. Это время, безусловно, может стать неделей, проведенной в кругу семьи, во время которой можно отдохнуть, развлечься, проветрить голову и также узнать что-то новое – неделей, полной приключений и положительных эмоций. Мы приглашаем провести это время в Юрмале, поэтому предлагаем обобщение проходящих в Юрмале мероприятий, а также достопримечательностей, которые в течение недели каникул с удовольствием встретят Вас различными развлекательными и познавательными занятиями для времяпрепровождения.
/ Jurmala
Бесплатный мастер-класс по катанию на роликовых коньках, творческие мастерские и развлечения. Для семей, детей и всех, кому нравится проводить время активно и на свежем воздухе весь октябрь каждую субботу и воскресенье, вне зависимости от погодных условий на спортивной площадке Майори с 11:00 до 14:00 проходят аттрактивные занятия по катанию на роликовых коньках под руководством профессионального тренера. В творческих мастерских предлагают как взрослым, так и детям научиться изготавливать различные маски, фоторамки, ловцов снов (амулеты) и другие интересные вещи. А 28-го и 29-го октября творческие мастерские предлагают возможность изготовить маски и атрибуты для праздника Хэллоуин. Посетителей мероприятия будут развлекать герои анимационного сериала “Симпсоны”. Будет открыто кафе, в котором будут предложены теплый чай, кофе и бутерброды. Конечно, можно взять с собой также свой термос, бутерброды и прямо на месте устроить пикник в кругу семьи и друзей.
/ Jurmala
Кулинарные мастер-классы для детей и родителей. Специальное предложение «Готовим вместе» на период школьных каникул в студии "La Finesse". Во время мастер-классов у детей вместе с родителями будет возможность научиться готовить печенье с латвийскими символами (25-го октября в 11:00 мастер-класс для детей в возрасте от 4 до 6 лет, 26-го октября в 11:00 мастер-класс для детей в возрасте от 7 до 10 лет), а также запланирован мастер-класс юных кондитеров, во время которого дети научатся печь очень вкусный яблочный пирог (28-го октября в 11:00 мастер-класс для детей в возрасте от 7 до 14 лет).
/ Jurmala
Приключение на силу и ловкость в парке «Тарзан». В октябре в расположенном в лесопарке Дзинтари парке приключений «Юрмальский Тарзан» по рабочим дням с 11:00 до 14:00 на посещение применяется 30% скидка. Парк с пятью трассами с препятствиями предназначен для активного отдыха как взрослых, так и детей. «Прыжок Тарзана», поездка по мостику на велосипеде, летающий скейтборд и другие захватывающие препятствия будут отличным выбором для отдыха на свежем воздухе.
/ Jurmala
Юрмала на велосипеде. При поездке на велосипеде Вы узнаете Юрмалу с совершенно другой стороны. Кроме того, удобно, дешево и здорово! В пункте проката ZLX Bike доступны Fatbike велосипеды (велосипеды с толстыми покрышками) как для релаксирующих поездок по пляжу, так и для спортивных приключений в дюнах. Кроме того, этой осенью с 1-го октября по 30-ое ноября ZLX Bike предлагает отличную возможность – арендуй два Fatbike велосипеда и третий получи бесплатно! В свою очередь, прокат велосипедов “Sixt” предлагает специальную осеннюю акцию: регистрируясь на поездку, первые 2,5 часа бесплатно, вводя или назвав код: 550155. Акция действует один раз для одного пользователя. Велопрокат “Sixt” – это простой и удобный способ, как организовать велопоездку для всей семьи! Приходите, возьмите и отправляйтесь, куда только пожелаете – в оживленную поездку по городу или полную наслаждений экскурсию по природным тропам! Велосипед можно арендовать в одном пункте, а после поездки оставить в другом!
/ Jurmala
Боулинг для всей семьи. Этой осенью весь октябрь в Юрмале можно играть в боулинг с 40% скидкой. Предложение на игру в боулинг в международном Wellness центре “Balans” со скидкой доступно по рабочим дням с 12:00 до 18:00 и цена составит всего 4 евро/ час.
/ Jurmala
«Спа-путешествие» для детей. И малыши каждый день должны выполнять свои важные дела, которые утомляют, поэтому они также заслужили отдых и возможность насладиться расслабляющим СПА путешествием! Программа «СПА путешествие» для детей в гостинице “Baltic Beach Hotel” включает купание в молочной ванночке с вкусными ароматами, массаж тела и бананово-молочный коктейль. Предложение со скидкой действует с понедельника по воскресенье, и для детей также открыта игровая комната с различными развивающими и развлекательными игрушками, комплектами для рисования и рукоделия, а также дружелюбным и заботливым воспитателем.
/ Jurmala
Эксперименты с сухим льдом и жидким азотом. 28-го октября на 1-ом этаже галереи “Korso” с 12:00 до 18:00 можно будет наблюдать за экспериментами, которые всем покажут работники научно-образовательного центра “Zili brīnumi”. Там же будет организован рынок деревенских даров, а в 20:00 концерт живой музыки в ресторане “Roof B-B-Q and Music”.
/ Jurmala
Бесплатное посещение Детского клуба. Побалуйте детей во время осенних каникул и получите энергию для зимнего сезона! Если родители посещают любую из СПА процедур с 23-го по 27-ое октября, дети могут бесплатно посетить Детский клуб в гостинице “SemaraH Hotel Lielupe”, 23-го, 25-го и 27-го октября с 11:00 до 11:45 пробуждающие осенние ощущения занятия с природными материалами, а 24-го, 26-го и 28-го октября с 11:00 до 11:45 гимнастика под звуки природы с физиотерапевтом. Только во время осенних каникул укрепляющие иммунитет сеансы галотерапии для детей в возрасте до 13 лет по специальной цене!
/ Jurmala
Бесплатные занятия по нордической ходьбе. 29-го октября в 10:00 на пляже Каугури и в 12:30 на пляже Дубулты приглашают на занятия по нордической ходьбе под руководством сертифицированного тренера. При необходимости будут предоставлены также палки для ходьбы.
/ Jurmala
Осенние СПА ритуалы для детей. В гостинице “Hotel Jūrmala SPA” у детей в возрасте от 4 до 14 лет будет возможность насладиться СПА программами, например, программой «Детские СПА каникулы» с Bubble gum массажем, Glitter tattoo или декоративным камушком ниточка для волос и кислородным коктейлем, а в программе «Яблоко» предусмотрена жемчужная ванна с яблочной солью, яблочный пилинг для тела, расслабляющий массаж с яблочным лосьоном и чай со здоровыми закусками.
/ Jurmala
Природные парки и тропы. То, насколько красива Юрмала, лучше всего можно оценить, отправившись на прогулку по природным паркам Юрмалы. Национальный парк Кемери позволит узнать естественный влажный лес, который можно осмотреть, посетив Мостки через Топи Черной Ольхи, высокое болото, которое лучше всего можно узнать, отправившись на прогулку по Мосткам через Большое Кемерское болото, а также богатое водоплавающими птицами озеро Слокас, природная прогулочная тропа которого вьется сквозь разные леса. В восточной части города находится Природный парк Рагакапас, который создан, чтобы сохранить заросшие старым сосновым лесом дюны и природное разнообразие морского побережья. Тропа Природного парка Рагакапас предоставляет информацию о природном разнообразии парка, о необычной истории пейзажей Рагакапас, о встречаемых растениях, о развитии естественного старого соснового леса и об оставленных в лесу следах насекомых.
/ Jurmala
Радости игр и катания на роликовых коньках в лесопарке Дзинтари. лесопарк Дзинтари в Юрмале – это отличное место как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто предпочитает неторопливые прогулки, вдыхая насыщенный ароматом хвои воздух. Парк находится в самом центре Юрмалы, и его самыми важными ценностями являются 200-летняя сосновая роща и охраняемые биотопы, которые до наших дней сохранились нетронутыми. Это также рай для любителей кататься на роликах и скейтбордах, так как через парк проходит трасса для катания на роликах, а в западной части парка находится скейт-парк. После активных занятий спортом всегда есть возможность подняться на смотровую башню Дзинтари, на которой на 33,5 –метровой высоте находится специальная большая смотровая платформа, а по всей высоте башни в общем размещено 12 платформ, открывая вид во всех направлениях. Приходи и насладись видом моря и Юрмалой сверху.
/ Jurmala
Своя сказка в музее! На выставке Юрмальского городского музея «Ребенок на курорте» можно ознакомиться с детскими развлечениями и увлечениями на курорте в период с конца 19-го века до наших дней. На выставке можно не только осмотреть различные игры, игрушки, одежду и пляжные принадлежности, но также, окунувшись в пляжную атмосферу, построить замки из песка. 23-го октября в 15:00 в музее пройдут бесплатные занятия – игры с песком для детей и «Сказочная мастерская». Предварительная запись по телефону: +371 29331883.
/ Jurmala
День в гостях у Аспазии. Семьям будет интересно осмотреть интерактивную экспозицию «Аспазия возвращаетcя в Дубулты». Она состоит из десяти элементов, среди которых три виртуальных образа в виде голограммы - Аспазия и два кота, которые ловко прячутся. При помощи игровых устройств нового поколения оживлен также стол в гостиной Дома Аспазии, где посетителям доступны шесть интерактивных игр, связанных с жизнью и творчеством поэтессы.
/ Jurmala
Когда-то в Юрмале было так ... В Юрмальском музее под открытым небом представлена самая богатая в Латвии коллекция инструментов и материалов для витья веревок. В коллекции 49 морских узлов, образцы различных веревок, шнуров, , свитые веревками повозки и лебедки. Школьники в музее могут также осмотреть коллекцию якорей и рыбацких лодок, а также ознакомиться со старинным рыбацким двором с характерными для него постройками – жилым домом, амбаром, каретным сараем, сараем для сетей, курильней для рыбы, баней и другими интересными постройками.
Более подробная информация о возможностях отдыха в Юрмале www.visitjurmala.lv