Во время школьных осенних каникул в Юрмалу!

/ Jurmala

Бесплатный мастер-класс по катанию на роликовых коньках, творческие мастерские и развлечения. Для семей, детей и всех, кому нравится проводить время активно и на свежем воздухе весь октябрь каждую субботу и воскресенье, вне зависимости от погодных условий на спортивной площадке Майори с 11:00 до 14:00 проходят аттрактивные занятия по катанию на роликовых коньках под руководством профессионального тренера. В творческих мастерских предлагают как взрослым, так и детям научиться изготавливать различные маски, фоторамки, ловцов снов (амулеты) и другие интересные вещи. А 28-го и 29-го октября творческие мастерские предлагают возможность изготовить маски и атрибуты для праздника Хэллоуин. Посетителей мероприятия будут развлекать герои анимационного сериала “Симпсоны”. Будет открыто кафе, в котором будут предложены теплый чай, кофе и бутерброды. Конечно, можно взять с собой также свой термос, бутерброды и прямо на месте устроить пикник в кругу семьи и друзей.

/ Jurmala

Кулинарные мастер-классы для детей и родителей. Специальное предложение «Готовим вместе» на период школьных каникул в студии "La Finesse". Во время мастер-классов у детей вместе с родителями будет возможность научиться готовить печенье с латвийскими символами (25-го октября в 11:00 мастер-класс для детей в возрасте от 4 до 6 лет, 26-го октября в 11:00 мастер-класс для детей в возрасте от 7 до 10 лет), а также запланирован мастер-класс юных кондитеров, во время которого дети научатся печь очень вкусный яблочный пирог (28-го октября в 11:00 мастер-класс для детей в возрасте от 7 до 14 лет).

/ Jurmala

Приключение на силу и ловкость в парке «Тарзан». В октябре в расположенном в лесопарке Дзинтари парке приключений «Юрмальский Тарзан» по рабочим дням с 11:00 до 14:00 на посещение применяется 30% скидка. Парк с пятью трассами с препятствиями предназначен для активного отдыха как взрослых, так и детей. «Прыжок Тарзана», поездка по мостику на велосипеде, летающий скейтборд и другие захватывающие препятствия будут отличным выбором для отдыха на свежем воздухе.

/ Jurmala

Юрмала на велосипеде. При поездке на велосипеде Вы узнаете Юрмалу с совершенно другой стороны. Кроме того, удобно, дешево и здорово! В пункте проката ZLX Bike доступны Fatbike велосипеды (велосипеды с толстыми покрышками) как для релаксирующих поездок по пляжу, так и для спортивных приключений в дюнах. Кроме того, этой осенью с 1-го октября по 30-ое ноября ZLX Bike предлагает отличную возможность – арендуй два Fatbike велосипеда и третий получи бесплатно! В свою очередь, прокат велосипедов “Sixt” предлагает специальную осеннюю акцию: регистрируясь на поездку, первые 2,5 часа бесплатно, вводя или назвав код: 550155. Акция действует один раз для одного пользователя. Велопрокат “Sixt” – это простой и удобный способ, как организовать велопоездку для всей семьи! Приходите, возьмите и отправляйтесь, куда только пожелаете – в оживленную поездку по городу или полную наслаждений экскурсию по природным тропам! Велосипед можно арендовать в одном пункте, а после поездки оставить в другом!