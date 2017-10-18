Сависаар: я буду участвовать в заседаниях горсобрания Таллинна

"Зачем же мы тогда бы принимали участие в этих выборах", - спросил Сависаар, отвечая на вопрос BNS, будет ли он участвовать в работе горсовета.

По словам Сависаара, он намерен сотрудничать со всеми представленными в горсобрании силами, которые будут предлагать стоящие идеи, в том числе и с Центристской партией.

На прошедших муниципальных выборах Сависаар получил личный мандат, в то время как его избирательный союз не попал в Таллиннское городское собрание.