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Сависаар: я буду участвовать в заседаниях горсобрания Таллинна

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ФОТО: Toni Läänsalu

Если после выборов высказывались предположения, что бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар не собирается участвовать в работе Таллиннского городского собрания, то, как сообщил сам Сависаар, он обязательно будет принимать участие в заседаниях горсобрания, пишет rus.err.ee.

"Зачем же мы тогда бы принимали участие в этих выборах", - спросил Сависаар, отвечая на вопрос BNS, будет ли он участвовать в работе горсовета.

По словам Сависаара, он намерен сотрудничать со всеми представленными в горсобрании силами, которые будут предлагать стоящие идеи, в том числе и с Центристской партией.

На прошедших муниципальных выборах Сависаар получил личный мандат, в то время как его избирательный союз не попал в Таллиннское городское собрание.

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