Украинцы в Эстонии становятся жертвами «Чумы»

Кого можно - высылают из страны, но есть и те, кого выслать нельзя. Но самое главное, большая часть этих людей не является умышленными нарушителями – их вербуют легально работающие в Эстонии фирмы, вводят в заблуждение, а после просто обманывают. Кому-то не платят обещанных зарплат, а кого-то оставляют еще и с долгами перед государством, поскольку большинство нелегальных работников, если попадаются полиции, получают штраф за нарушение законов.

Четыре жертвы Юлии

Rus.Postimees смог поговорить с четырьмя украинцами, которые также приехали в Эстонию через легальные фирмы и попались в руки полиции. Двое из них получили штраф, для двоих все обошлось, но все они в течение долгого времени были вынуждены скитаться и выпрашивать у принявших их на работу людей заработанные деньги. Последнее сделать в полном объеме не удалось до сих пор.

С Романом, Сергеем, Вячеславом и Александром мы встретились уже после того, как на стройке, где они работали – а строили они новый Таллиннский дом суда, прошел полицейский рейд. Двоим был выписан штраф, двое отделались предупреждением. Но все они, наконец, поняли, что их договоры, заключенные с польской фирмой Averos SPZ.O.O, которая якобы отправила их в Эстонию в рабочую командировку, прикрепив к фирме Almika OÜ – чистой воды липа. Суть такой командировки в том, что, по договору, строители являются работниками польской фирмы и, имея польскую рабочую визу, могут работать на месте легально. Но на месте они не работают, а сдаются в аренду – отправляются в рабочую командировку – в партнерскую фирму в другой стране. И вот тут начинается самое главное: их командировка не является стажировкой или поездкой по обмену опытом, а превращается в реальную работу в другой стране, для чего нужно иметь разрешение, в нашем случае, от властей Эстонии. Внести работников в соответствующий регистр, оформить рабочие визы или вид на жительство с правом работы. Чего, естественно, сделано не было.

«О том, что в Эстонии можно заработать на стройке, мы с Сергеем узнали от общих знакомых. Они недавно вернулись и посоветовали обратиться в фирму Almika», - рассказал Роман.

Мужчины позвонили по предложенному номеру и узнали, что нужно оформить польскую рабочую визу, приехать в Таллинн, где их встретит хозяйка эстонской фирмы и заключит с ними все нужные договоры.

В Таллинн они приехали 18 августа на машине приятеля. Встретились с хозяйкой – Эви-Юлией Стумбрис на какой-то заправке (точного адреса они не знают). «Юлия отвезла нас в какой-то дом, где мы жили в подвале. Там было очень сыро, одежда не просыхала. Почти сразу получили на руки договор (странная бумажка, оформленная на русском языке, в которой говорилось о том, что работники польской фирмы командируются в Таллинн для строительства объекта на улице Лубья, 4)», - рассказывает Роман.