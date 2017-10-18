Украинцы в Эстонии становятся жертвами «Чумы»

В последние несколько месяцев Департамент полиции и погранохраны в сотрудничестве с Налогово-таможенным департаментом и Трудовой инспекцией проводят рейд за рейдом по стройкам Эстонии. И каждый раз с объектов забирают по несколько украинцев, молдаван, а иногда и белорусов, которые работают в стране нелегально.
Кого можно - высылают из страны, но есть и те, кого выслать нельзя. Но самое главное, большая часть этих людей не является умышленными нарушителями – их вербуют легально работающие в Эстонии фирмы, вводят в заблуждение, а после просто обманывают. Кому-то не платят обещанных зарплат, а кого-то оставляют еще и с долгами перед государством, поскольку большинство нелегальных работников, если попадаются полиции, получают штраф за нарушение законов.
Четыре жертвы Юлии
Rus.Postimees смог поговорить с четырьмя украинцами, которые также приехали в Эстонию через легальные фирмы и попались в руки полиции. Двое из них получили штраф, для двоих все обошлось, но все они в течение долгого времени были вынуждены скитаться и выпрашивать у принявших их на работу людей заработанные деньги. Последнее сделать в полном объеме не удалось до сих пор.
С Романом, Сергеем, Вячеславом и Александром мы встретились уже после того, как на стройке, где они работали – а строили они новый Таллиннский дом суда, прошел полицейский рейд. Двоим был выписан штраф, двое отделались предупреждением. Но все они, наконец, поняли, что их договоры, заключенные с польской фирмой Averos SPZ.O.O, которая якобы отправила их в Эстонию в рабочую командировку, прикрепив к фирме Almika OÜ – чистой воды липа. Суть такой командировки в том, что, по договору, строители являются работниками польской фирмы и, имея польскую рабочую визу, могут работать на месте легально. Но на месте они не работают, а сдаются в аренду – отправляются в рабочую командировку – в партнерскую фирму в другой стране. И вот тут начинается самое главное: их командировка не является стажировкой или поездкой по обмену опытом, а превращается в реальную работу в другой стране, для чего нужно иметь разрешение, в нашем случае, от властей Эстонии. Внести работников в соответствующий регистр, оформить рабочие визы или вид на жительство с правом работы. Чего, естественно, сделано не было.
«О том, что в Эстонии можно заработать на стройке, мы с Сергеем узнали от общих знакомых. Они недавно вернулись и посоветовали обратиться в фирму Almika», - рассказал Роман.
Мужчины позвонили по предложенному номеру и узнали, что нужно оформить польскую рабочую визу, приехать в Таллинн, где их встретит хозяйка эстонской фирмы и заключит с ними все нужные договоры.
В Таллинн они приехали 18 августа на машине приятеля. Встретились с хозяйкой – Эви-Юлией Стумбрис на какой-то заправке (точного адреса они не знают). «Юлия отвезла нас в какой-то дом, где мы жили в подвале. Там было очень сыро, одежда не просыхала. Почти сразу получили на руки договор (странная бумажка, оформленная на русском языке, в которой говорилось о том, что работники польской фирмы командируются в Таллинн для строительства объекта на улице Лубья, 4)», - рассказывает Роман.
Деньгами работяг не радовали, выдавали по 50 евро на питание: «Денег, конечно, не хватало, старались на всем экономить». Из подвала Романа и Сергея спустя некоторое время перевезли в один дом в районе Нымме. «Там нас было человек 20. В основном такие же, как мы, украинцы. Все приехали на заработки». Но и там они долго не задержались, Юлия перевезла их в частный дом на окраине Таллинна, где, как они поняли, она жила сама, там же располагался ее офис.
У Вячеслава история несколько иная. Он нашел работу в Эстонии через украинскую рекрутинговую фирму BestTime: «Мне предложили работу в Таллинне. Я приехал по биометрическому паспорту 31 августа. На автовокзале меня встретил мужчина по имени Сергей».
Жил Вячеслав в общежитии возле автовокзала. По его словам, это какой-то заброшенный дом, в котором живет пара десятков таких же украинцев. «Мне было сказано, что к работе под Таллинном я могу приступать через два дня. По документам объяснили, что сначала мне дадут временное разрешение на работу, а после оформят рабочую визу – для этого Сергей сфотографировал мой паспорт и отвез в торговый центр «Юлемисте», где в аппарате сделали мои фотографии. Заверили, что все легально. Но мне и в голову не приходило, что могут быть какие-то махинации, поскольку я был отправлен на строительство, - в этом месте Вячеслав замолкает, улыбается и говорит, - вашей новой Таллиннской тюрьмы».
В тюрьме Вячеслав занимался прокладкой кабелей и установкой датчиков: «Там были и другие украинцы и молдаване. Но проработали мы недолго – четыре дня, хотя должны были работать 10. Как-то очень лихо взялись и очень быстро выполнили весь объем работ. Я спросил у Сергея, что дальше, но он толком ничего не ответил, а потом сообщил, что уезжает – сам он с Украины – и я стал искать работу самостоятельно».
Обошел несколько автомастерских, поскольку это основная специальность Вячеслава, но все отказались, объяснив, что с его паспортом и правом находиться в Эстонии лишь в качестве туриста, взять его не могут. И тогда он обратился к помощи Интернета. «На самом деле, это очень просто, - говорит Вячеслав. – Просто загоняешь в Google «работа в Эстонии, в Таллинне» и выскакивает целый список фирм, предлагающих работу в вашей стране. Так получилось, что я наткнулся на номер телефона Юлии. Позвонил, и мне сразу сказали, что берут». Так он познакомился с другими своими нынешними собратьями по несчастью, с которыми пытается решить имеющиеся у него трудности.
Четвертый украинец Александр приехал 14 сентября, также узнав о Юлии через знакомого. Вышел на работу…
Без денег, без работы
А 28 сентября на стройку нагрянула облава. Александр и Вячеслав со своими биометрическими паспортами отделались легким испугом. Сергей и Роман получили штрафы. Предписания покинуть страну не получил никто.
Сергея с Романом спасла польская рабочая виза. Дело в том, что этими визами пользуются хитрые предприниматели в странах Балтии и Скандинавии, отправляя в ЕС дешевую рабочую силу с Украины, Молдавии, Белоруссии, зная, что местные власти не смогут их аннулировать. Для этого нужно сделать запрос в Польшу, согласовать причины признания визы незаконной – а это время и энергозатраты.
Все четверо остались в Эстонии и вступили в переговоры с Юлией. «Когда мы поняли, что наши договоры липовые, мы стали у нее спрашивать, что происходит. Она переписала договоры на другую фирму – Esmika, но после выяснилось, что и это такая же липа. Кроме того, она не выплатила нам наших зарплат. На четверых это несколько тысяч евро. Затем она разозлилась и выгнала нас из дома. Мы устроились в хостеле. Стали требовать свои деньги, а она начала кормить нас завтраками. После договорились встретиться у кинотеатра Coca-Cola Plaza, куда она приехала с какими-то мужчинами. Сказала, что готова заплатить по 200 евро каждому и потребовала дать расписку, что претензий мы больше не имеем. Но речь шла о больших деньгах, а потому мы ничего подписывать не стали».
Договоры, которые выдали украинцам, выглядят, как весьма помпезно: блестящая бумага, гербовые печати, есть даже рельефные наклейки./ Михкель Марипуу
Их отношения с Юлией не закончились до сих пор. На прошлой неделе она выплатила им 500 евро на всех и обещала в ближайшие дни заплатить еще 500, а потом, возможно, рассчитаться и полностью. Но это «может» постоянно превращается в «потом».
Масштабы бедствия
Rus.Postimees поинтересовался фирмами Almika и Esmika, фигурирующими в этой истории. По данным Коммерческого регистра, первая учреждена 14 февраля 2017 года, вторая – 15 сентября 2017 года. Единственным членом правления обеих является Эви-Юлия Стумбрис. Она же оказалась членом правления польской фирмы Averos SPZ.O.O, от лица которой подписывались липовые договоры с украинцами, которых направляли в Эстонию в рабочую командировку.
Рассказами о Юлии забит весь Интернет. Немало украинцев рассказывают созданную словно под копирку историю о том, как поехали в Эстонию на работу, но остались без денег и еле унесли ноги от полиции. Причем не всегда речь идет о Польше. Так двое украинцев, в итоге оставшиеся без денег, приезжали через Словакию, а здесь их принимала фирма AveltoAS OÜ. Коммерческий регистр говорит, что эта фирма, созданная в 2013 году, также принадлежит Эви-Юлии Стумбрис.
Также в Интернете можно найти информацию о том, что Юлия имеет привычку оставаться в долгу и не возвращать деньги, например, в 2004 году она была должна фирме по аренде автомобилей Haidor Autorent 15 000 крон, которая на своем сайте заявила, что «обещать женщина умеет, а платить – нет». В сети есть и упоминания об очень похожей истории со строителями, только наоборот: утверждается, что в 2008 году та же Юлия, которой приписывают прозвище «Чума», наобещала золотых гор строителям из Эстонии и увезла их на Украину, в Одессу. Там людям якобы тоже не заплатили, а на возмущенные вопросы был получен ответ, что их сдадут в полицию как нелегалов.
Наши собеседники, делясь историей своего перемещения по Таллинну под руководством Юлии, говорят о минимум четырех домах, в которых живет по паре-тройке десятков иностранцев. То есть можно себе представить масштабы деятельности.
Естественно, мы предприняли попытку связаться с Эви-Юлией Стумбрис, чтобы попросить ее прокомментировать все те обвинения, которые прозвучали в ее адрес. Первый номер, который мы получили, оказался неожиданно заблокирован. Мы связались с ее помощницей Лилией, которая отказалась дать новый номер начальницы и пообещала «при случае передать ей наши координаты и просьбу». Однако прямой номер Юлии мы все же нашли, позвонили, представились и получили в ответ: «Я не хочу с вами говорить и ничего комментировать не буду».
Министерство иностранных дел с вопросом: не пыталась ли страна призвать поляков к ответственности и как-то решить вопрос с раздачей шенгенских виз налево и направо? МИД ответить на этот вопрос не захотел, предложив обратиться в Департамент полиции и погранохраны. Но там как раз и бьются над тем, что ничего с визой другой страны сделать не могут. Rus.Postimees обязательно продолжит следить за этой историей и попытается выяснить, готовы ли предпринять что-либо в этой связи польские власти. Точку в этой истории ставить рано, но вся информация уже передана полиции.