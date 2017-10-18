Известный эстонский психиатр обвиняется в домогательствах и изнасиловании

Eesti Päevaleht недавно обнародовал истории ставших жертвами домогательств психиатра Мехилане. Исполнительный директор Ambromed Grupp и психолог-психотерапевт Елена Пыльтсам сообщила СМИ, что не была в курсе начатого в отношении психиатра Мехилане уголовного производства и на данный момент его приемы в клинике приостановлены.

«Я осуждаю случаи домогательства и всячески помогаю официальному расследованию. Также подтверждаю, что у меня не было информации о начатом в 2011 году в отношении Лембита Мехилане уголовном производстве», - сообщила Пыльтсам. По ее словам, задача врача — помогать пациенту, а не подвергать его опасности.

Пыльтсам говорит, что принимала решение в отношении Мехилане, исходя из имеющихся и подтвержденных данных. Например, она основывалась на действующей врачебной лицензии, которая была выдана Министерством социальных дел. Также она доверяла Мехилане, поскольку он был уважаемым преподавателем Тартуского университета.

«Ни одно из институтов власти не оповестил меня о ведущемся производстве, в том числе и о подозрении в изнасиловании. Также не было информации о расследовании в открытом доступе», - сообщила Пыльтсам. Она добавила, что узнала о расследовании в отношении доктора Мехилане от журналиста Eesti Päevaleht.