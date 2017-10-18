Михкельсон: в отношениях между Турцией и ЕС слишком много эмоций

По словам председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона, Эстония предает большое значение продолжению разностороннего диалога между ЕС и Турцией. «У нас действительно разные взгляды и политические интересы, даже эмоции, но важнее этого – понимание важности долгосрочного стратегического партнерства», – сказал Михкельсон.

По словам Михкельсона, эмоциональное обсуждение связанных с Турцией тем на внутриполитическом уровне в нескольких странах Европы показывает, насколько важна Турция для стран Европейского союза. «Мы не должны допустить, чтобы тактические ходы нам помешали. Необходимо сосредоточиться на том, что важно с точки зрения будущего», – сказал Михкельсон.

«Опираясь на многолетний опыт, могу сказать, что отношения между Эстонией и Турцией всегда были очень открытыми и честными, – сказал Михкельсон. – Эстонская внешняя политика и политика безопасности построены на союзнических отношениях, но, разумеется, мы также должны понимать цели, приоритеты и проблемы других сторон».

Обсуждая тему верховенства права, Михкельсон подчеркнул, что Эстония придает большое значение международному праву и, в контексте обсуждения вступления Турции в ЕС, правам человека.

Министр Турции по делам Европейского союза подчеркнул важность Эстонии как председателя в Совете ЕС в развитии отношений между Турцией и ЕС.

Михкельсон выразил Турции признательность за контроль миграционного кризиса и потока миграции.

Стороны уверили друг друга в хороших двусторонних отношениях и выразили убеждение, что хорошие отношения между парламентами Турции и Эстонии продолжатся. Эстония и Турция также видят потенциал в развитии торговли.

Во встрече также участвовали члены комиссии по иностранным делам Барби Пильвре и Анне Суллинг.