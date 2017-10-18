HKScan: работа на скотобойне Раквереского мясокомбината возобновится в прежнем режиме

«По состоянию на сегодняшний вечер принявшие участие в незаконной забастовке работники скотобойни подтвердили, что завтра они продолжат работу в привычном режиме», - сообщила председатель правления HKScan Estonia Анне Мере.

Утром Мере провела с работниками встречу, где было достигнуто соглашение, что переговоры между работодателем и сотрудниками пройдут в следующий вторник.

«Искренне надеюсь, что нам удастся найти решение, которое устроит обе стороны», - заявила Мере.