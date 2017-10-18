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HKScan: работа на скотобойне Раквереского мясокомбината возобновится в прежнем режиме

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ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Начавшаяся во вторник на Раквереском мясокомбинате забастовка, в которой приняли участие 27 работников, к настоящему времени завершена. В четверг работа предприятия возобновится в прежнем режиме, пишет Virumaa Teataja.

«По состоянию на сегодняшний вечер принявшие участие в незаконной забастовке работники скотобойни подтвердили, что завтра они продолжат работу в привычном режиме», - сообщила председатель правления HKScan Estonia Анне Мере.

Утром Мере провела с работниками встречу, где было достигнуто соглашение, что переговоры между работодателем и сотрудниками пройдут в следующий вторник.

«Искренне надеюсь, что нам удастся найти решение, которое устроит обе стороны», - заявила Мере.

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