HKScan: работа на скотобойне Раквереского мясокомбината возобновится в прежнем режиме
18 октября 2017 г., 18:37
Начавшаяся во вторник на Раквереском мясокомбинате забастовка, в которой приняли участие 27 работников, к настоящему времени завершена. В четверг работа предприятия возобновится в прежнем режиме, пишет Virumaa Teataja.
«По состоянию на сегодняшний вечер принявшие участие в незаконной забастовке работники скотобойни подтвердили, что завтра они продолжат работу в привычном режиме», - сообщила председатель правления HKScan Estonia Анне Мере.
Утром Мере провела с работниками встречу, где было достигнуто соглашение, что переговоры между работодателем и сотрудниками пройдут в следующий вторник.
«Искренне надеюсь, что нам удастся найти решение, которое устроит обе стороны», - заявила Мере.