Юри Ратас призвал попавших под подозрение вице-мэров в Тарту подать в отставку

«Понятно, что никого нельзя обвинять до решения суда, однако предъявленные подозрения достаточно серьезны, чтоб на них не реагировать. Оба заместителя должны покинуть свои посты и дать подробные разъяснения по предъявленным подозрениям и ответить на вопросы. В то же время, я жду всестороннего сотрудничества тартуской мэрии с полицией безопасности и прокуратурой», - сказал Ратас в письме к своим однопартийцам.

По словам Ратаса, Центристская партия осуждает коррупцию и на словах, и на деле. «Как сейчас, так будет это делать и впредь. Подтверждаю, что в Центристской партии под моим руководством и во власти, данной нам избирателями, нет места коррупции и иным злоупотреблениям. Четкой и прозрачной деятельности от нас справедливо ожидают как члены нашей партии, так и наши избиратели по всей Эстонии», - подчеркнул Ратас.

Полиция безопасности (КаПо) в среду утром задержала двух вице-мэров Тарту — реформиста Валво Семиларски и центриста Артема Суворова, подозреваемых в ряде коррупционных преступлений.

Согласно подозрению, Семиларски участвовал в принятии решений, с которыми были связаны его личные финансовые интересы. Согласно подозрению, Суворов неоднократно и в течение продолжительного периода получал взятки в обмен за выделение средств в поддержку ряда организаций. Одно лицо подозревается в даче Суворову взятки. Возбужденные в отношении Семиларски и Суворова уголовные дела не связаны между собой.