Вражде между Uber и Taxify в Эстонии будет положен конец

Закон вводит особую разновидность услуги такси, при которой заказ и расчет стоимости поездки происходит на базе специальной интернет-платформы.

В результате принятых поправок в законы об общественном транспорте, дорожном движении и госпошлине при оказании такой услуги также отменяется обязательное требование о профессиональном обучении водителя такси, ответственность за организацию которого теперь будет нести самостоятельно каждый перевозчик.

Кроме того, перестанут действовать устанавливаемые местным самоуправлением ценовые лимиты, потому что потребитель видит стоимость поездки уже при заказе такси. В остальных случаях сохраняется обязанность пользоваться счетчиком — если такси подбирает голосующего на улице пассажира, на стоянке такси или при вызове через диспетчерскую.

Закон разрешает оказание данной услуги на всей территории Эстонии с учетом требований, вводимых местным самоуправлением на своей территории.

В обоих случаях таксоизвоза должны быть выполнены следующие требования закона:

у водителя должно быть разрешение на таксомоторные перевозки – дает право на таксоизвоз;

у водителя должна быть карточка обслуживания – дает право работать водителем при таксоизвозе;

у автомобиля должна быть транспортная карточка – подтверждает право человека, указанного в документе, на осуществление таксоизвоза.

Все документы будут выдавать местные самоуправления. Закон начнет действовать 1 ноября 2018 года.