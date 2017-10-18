Кальви Кыва: бюджет на следующий год улучшит жизнь сотен тысяч людей

"Бюджет следующего года сбалансирует общество и поможет тем, кому приходилось довольствоваться малым. Мы имеем дело с бюджетом, который поведет Эстонию вперед, который дает нам основание многого ждать от 2018 года", - отметил Кыва.

В своей речи Кыва особенно отметил две важные реформы: налоговую и реформу финансирования здравоохранения. Обе направлены на улучшение благополучия жителей Эстонии. «С января вступит в силу реформа, в результате которой выиграет большинство семей. Повышение не облагаемого налогом минимума до 500 евро увеличит доходы более 80% трудоустроенных. Все, кто зарабатывает до 1200 евро, будут получать в день зарплаты на 64 евро больше», - сказал Кыва.

Новый бюджет также начнет отдавать старые долги местным самоуправлениям: города и волости получат дополнительно 30 миллионов евро. «За следующие четыре года финансирование местных самоуправлений увеличится на 185 миллионов евро. Это поможет городам и волостям лучше заботиться о людях, развивать местную жизни и выполнять новые задачи», - объяснил Кыва.

Новый бюджет также принесет рост зарплат учителям, работникам сферы культуры и людям, работающим в области внутренней безопасности. Согласно прогнозам, в апреле средняя пенсия по старости увеличится на 6,4%.