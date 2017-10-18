В МВД России продлили Януковичу право на временное убежище до октября 2018 года

Срок действия документа, полученного в октябре 2015 года, заканчивался 26 октября 2017 года. При этом никаких документов для легального пребывания в России у Виктора Януковича нет. Сведений о получении им российского гражданства, вида на жительство или общегражданского паспорта нет ни в одном из учетов МВД, отметил источник.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк подтвердил продление документа. Приобретение гражданства или вида на жительство в России Янукович не рассматривает, Россия - лишь временное убежище до возвращения на территорию Украины.

Место официальной регистрации - на улице Еременко в Ростове-на-Дону - Янукович также не менял. В начале сентября сообщалось, что экс-президент Украины на самом деле живет на бывшей даче маршала СССР Семена Буденного - ныне подмосковном доме приемов "Русичи" при МВД России, что тогда же опровергло МВД. Адвокат Януковича это тоже отрицает, хотя подчеркивает, что экс-президент Украины имеет право перемещаться по стране.

"Причинами, ставшими основанием для убежища, являются политическое преследование и угроза жизни на территории Украины. Они не отпали, в связи с чем и был продлен срок действия документа", - отметил адвокат.

"После допроса моего клиента по делу "Беркута" в суде Ростовской области правоохранительные органы и суды Украины получили негласное распоряжение не допустить его официального участия в уголовных делах о государственной измене и потере Крыма, о расстрелах на Майдане. Это значит, что угроза для него на территории Украины только возросла", - утверждает защитник.

"Беркутовцев" подозревают в убийстве трех активистов Майдана 18 феврале 2014 года в Крепостном переулке Киева и в том, что 20 февраля они сбросили с колоннады на улице Грушевского двух митингующих. Четверо бывших сотрудников харьковского "Беркута", фигуранты уголовного дела, уехали в Россию.

В отношении Виктора Януковича на Украине возбуждено несколько уголовных дел - по ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины. В марте 2017 года Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича.

Оболонский районный суд Киева 29 июня удовлетворил ходатайство прокуратуры относительно проведения заочного судебного разбирательства по делу о государственной измене Януковича.

5 июля экс-президент Украины отказался от участия в судебном процессе, отозвал своих адвокатов и подал в Генеральную прокуратуру Украины заявление о совершенном в 2014 году государственном перевороте в этой стране.

В сентябре Генпрокуратура Украины предъявила Януковичу обвинения в совершении госпереворота в 2010 году.