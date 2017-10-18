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Фото: в Таллине в результате аварии пострадал человек

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Сегодня вечером в столичном районе Кадриорг на Нарвском шоссе произошла авария с участием трех автомобилей, пишет Tallinncity.

При столкновении пострадал водитель одной из машин. На месте инцидента некоторое время было нарушено движение.

Инцидент имел место около 18.00. Двигавшийся по Нарвскому шоссе автомобиль Lexus выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя машинами - Opel и Lada. 33-летнего водителя Lexus доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего установит следствие.

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