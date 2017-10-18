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Тоомас Тынисте: с повышением акцизов перестарались

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Министр финансов Тоомас Тынисте. | ФОТО: Georg Kõrre

В повышении акцизов допущено излишество, считает министр финансов Тоомас Тынисте. По его словам, до тех пор, пока эта мера работает на повышение доходов госбюджета, политика в этой сфере сохранится прежней.

«С повышением акцизов перестарались», - сказал Тынисте, в среду выступая перед парламентом. Министр добавил, что приграничная торговля с Латвией существенно возросла и в дополнение к алкоголю люди покупают за границей также топливо, продовольствие и прочие товары, нанося ущерб экономике Эстонии.

В то же время бюджетные поступления от акцизов растут, отметил Тынисте, подчеркнув, что по этой причине политика в этой сфере останется прежней. «Но в целом мы ожидаем, что от повышения акцизов бюджет скорее выиграет, чем потеряет. Каждый месяц мы будем отслеживать поступления и потом посмотрим, какой будет тенденция», - добавил он.

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