Завтра правительство примет важное решение относительно будущего 24 жителей страны

Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что в четверг предстоит обсудить предложение Министерства внутренних дел о предоставлении эстонского гражданства женщине и ее несовершеннолетней дочери при условии, что женщину освободят от прежнего гражданства. На данный момент обе являются гражданками Украины.

Правительство обсудит также вопрос о предоставлении эстонского гражданства 22 людям, выполнившим требования Закона о гражданстве и при условии, что нет оснований отказать им в этом.

У одного из них сейчас гражданство Финляндии, еще у одного гражданство Индии, у четверых гражданство Украины и у 16 — России.

Кроме того, правительство обсудит предложение МВД не предоставлять эстонское гражданство лицу, пять раз наказанному за умышленные преступления, а также в период с 2005 по 2015 годы совершившему четыре административных проступка.

Наказание данному лицу на сегодня еще не погашено.