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Завтра правительство примет важное решение относительно будущего 24 жителей страны

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Паспорт Эстонии. | ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Правительство в четверг на своем заседании обсудит вопрос о предоставлении эстонского гражданства в общей сложности 24 людям.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, отметив, что в четверг предстоит обсудить предложение Министерства внутренних дел о предоставлении эстонского гражданства женщине и ее несовершеннолетней дочери при условии, что женщину освободят от прежнего гражданства. На данный момент обе являются гражданками Украины.

Правительство обсудит также вопрос о предоставлении эстонского гражданства 22 людям, выполнившим требования Закона о гражданстве и при условии, что нет оснований отказать им в этом.

У одного из них сейчас гражданство Финляндии, еще у одного гражданство Индии, у четверых гражданство Украины и у 16 — России.

Кроме того, правительство обсудит предложение МВД не предоставлять эстонское гражданство лицу, пять раз наказанному за умышленные преступления, а также в период с 2005 по 2015 годы совершившему четыре административных проступка.

Наказание данному лицу на сегодня еще не погашено.

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