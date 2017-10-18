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Правительство не поддержит передачу организации морского и авиасообщения с островами волостям

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ФОТО: Teet Malsroos / Õhtuleht

Правительство в четверг выскажет свою оценку предложенному Партией реформ законопроекту, который позволяет волостям островов Сааремаа, Муху и Хийумаа самим заниматься организацией паромного и воздушного сообщения с материком.

По оценке Министерства экономики и коммуникаций, правительству следует не поддерживать законопроект.

Фракция Партии реформ в Рийгикогу инициировала законопроект, предлагающий волостям островов Сааремаа, Муху и Хийумаа в дальнейшем самим заниматься организацией паромного и воздушного сообщения с материком.

В соответствии с законодательством, с 1 января 2018 года организацией паромного и воздушного сообщения в Эстонии на уездных и междугородних линиях будет заниматься шоссейный департамент.

Министерство экономики и коммуникаций предлагает правительству не поддерживать законопроект. По мнению министерства, речь идет о задаче государственного уровня и заниматься координацией решения этой задачи должно и впредь только государство, обеспечивая привлечение к этому всех участников.

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