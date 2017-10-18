Правительство не поддержит передачу организации морского и авиасообщения с островами волостям

По оценке Министерства экономики и коммуникаций, правительству следует не поддерживать законопроект.

Фракция Партии реформ в Рийгикогу инициировала законопроект, предлагающий волостям островов Сааремаа, Муху и Хийумаа в дальнейшем самим заниматься организацией паромного и воздушного сообщения с материком.

В соответствии с законодательством, с 1 января 2018 года организацией паромного и воздушного сообщения в Эстонии на уездных и междугородних линиях будет заниматься шоссейный департамент.

Министерство экономики и коммуникаций предлагает правительству не поддерживать законопроект. По мнению министерства, речь идет о задаче государственного уровня и заниматься координацией решения этой задачи должно и впредь только государство, обеспечивая привлечение к этому всех участников.