Правительство не поддержит передачу организации морского и авиасообщения с островами волостям

Правительство в четверг выскажет свою оценку предложенному Партией реформ законопроекту, который позволяет волостям островов Сааремаа, Муху и Хийумаа самим заниматься организацией паромного и воздушного сообщения с материком.
По оценке Министерства экономики и коммуникаций, правительству следует не поддерживать законопроект.
Фракция Партии реформ в Рийгикогу инициировала законопроект, предлагающий волостям островов Сааремаа, Муху и Хийумаа в дальнейшем самим заниматься организацией паромного и воздушного сообщения с материком.
В соответствии с законодательством, с 1 января 2018 года организацией паромного и воздушного сообщения в Эстонии на уездных и междугородних линиях будет заниматься шоссейный департамент.
Министерство экономики и коммуникаций предлагает правительству не поддерживать законопроект. По мнению министерства, речь идет о задаче государственного уровня и заниматься координацией решения этой задачи должно и впредь только государство, обеспечивая привлечение к этому всех участников.