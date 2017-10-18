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В центре Киева полицейские применили слезоточивый газ против протестующих

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ФОТО: SERGEI SUPINSKY/AFP

В центре Киева сотрудники правоохранительных органов начали штурмовать палаточный городок протестующих на улице Грушевского, пишет Newsru.com.

В ответ на сопротивление активистов полицейские применили слезоточивый газ. По информации УНИАН, среди пострадавших окзалася народный депутат Украины от "Самопомощи" Егор Соболев.

По информации издания, в момент штурма большинство активистов находились на углу улиц Грушевского и Липской, откуда планировался поход митингующих к зданию администрации президента Украины Петра Порошенко.

В этом месте, как отмечают журналисты, стоит кордон нацгвардейцев и спецназовцев численностью до 300 человек. На данный момент обстановка спокойная, но после попытки штурма некоторые активисты с помощью лома и других железных предметов начали вытаскивать плитку с тротуара на улице Грушевского.

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