Американские СМИ узнали о "черном кулаке" Кремля

CNN пишет о курсах самообороны для чернокожих, которые организовывала Black Fist. Сайт организации активен, а группу в Facebook закрыли. Источник телеканала утверждает, что эта группа - одна из страниц, которая была удалена администраторами FB в рамках "российского расследования", передает Newsru.com.

Омовале Адевале, один из тренеров, который работал с Black Fist с января по май 2017 года, говорит, что контактировал там с человеком, который представился как Тейлор и просил передавать ему данные тех, кто посещает курсы единоборств. Адевале говорит, что контактов не давал. Однако посылал фото и видео с проведенных занятий. Все это время он не подозревал, что организация может быть связана с Россией.

ABC сообщает, что в общей сложности пять американских тренеров получили плату от организации BlackFist за то, чтобы проводить курсы самообороны среди темнокожих.

ABC в своем материале упоминает и другую группу активистов - BlackMattersUS - которая использовалась лицами, связанными с Россией.

Как сообщается, эти группы российские исполнители использовали, чтобы непосредственно повлиять на ничего не подозревавших американцев, вовлеченных в политическую активность, и поощрить их к организации акций занятиями самообороной и созданию музыкальных клипов.

Как утверждают источники издания, данный подход был разработан "Агентством интернет-исследований" из Петербурга.

Телеканал приводит слова некоего исполнителя музыки в стиле хип-хоп по имени Ронни Хьюстон (Rough the Ruler) из Сент-Луиса. Он сообщил, что в марте 2016 года к нему обратилось в Facebook некое лицо, представившееся членом BlackMattersUS. Человек предложил Хьюстону записать музыкальный клип о проявлениях жестокости со стороны полиции в отношении афроамериканцев, исполнитель выполнил эту рекомендацию. В клипе использовались кадры с протестных маршей, полицейских там называли убийцами, а демонстрантов - мстителями.

Как следует из материала, связавшийся с Хьюстоном человек был каким-то образом связан с РФ.

При этом ABC добавляет, что телеканалу не удалось связаться ни с одним членом упомянутых групп после блокировки их страниц в соцсетях.

Оба телеканала подчеркивают, что приписываемая России активность продолжалась и после окончания предвыборной кампании в США - вокруг воздействия на которую и сконцентрированы расследования ФБР, конгресса и назначенного Минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва много раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.