Американские СМИ узнали о "черном кулаке" Кремля

Сразу два американских телеканала выпустили сюжеты о манипулировании американскими чернокожими активистами в интересах и при финансовой поддержке России. Материалы вышли на CNN и ABC. В них рассказывается о деятельности двух организаций - Black Fist и BlackMattersUS, которым помогали лица, связанные с "Агентством интернет-расследований" из Санкт-Петербурга. Обе телекомпании считают, что целью мероприятий было усугубить напряженность в США и, возможно, организовать беспорядки.
CNN пишет о курсах самообороны для чернокожих, которые организовывала Black Fist. Сайт организации активен, а группу в Facebook закрыли. Источник телеканала утверждает, что эта группа - одна из страниц, которая была удалена администраторами FB в рамках "российского расследования", передает Newsru.com.
Омовале Адевале, один из тренеров, который работал с Black Fist с января по май 2017 года, говорит, что контактировал там с человеком, который представился как Тейлор и просил передавать ему данные тех, кто посещает курсы единоборств. Адевале говорит, что контактов не давал. Однако посылал фото и видео с проведенных занятий. Все это время он не подозревал, что организация может быть связана с Россией.
ABC сообщает, что в общей сложности пять американских тренеров получили плату от организации BlackFist за то, чтобы проводить курсы самообороны среди темнокожих.
ABC в своем материале упоминает и другую группу активистов - BlackMattersUS - которая использовалась лицами, связанными с Россией.
Как сообщается, эти группы российские исполнители использовали, чтобы непосредственно повлиять на ничего не подозревавших американцев, вовлеченных в политическую активность, и поощрить их к организации акций занятиями самообороной и созданию музыкальных клипов.
Как утверждают источники издания, данный подход был разработан "Агентством интернет-исследований" из Петербурга.
Телеканал приводит слова некоего исполнителя музыки в стиле хип-хоп по имени Ронни Хьюстон (Rough the Ruler) из Сент-Луиса. Он сообщил, что в марте 2016 года к нему обратилось в Facebook некое лицо, представившееся членом BlackMattersUS. Человек предложил Хьюстону записать музыкальный клип о проявлениях жестокости со стороны полиции в отношении афроамериканцев, исполнитель выполнил эту рекомендацию. В клипе использовались кадры с протестных маршей, полицейских там называли убийцами, а демонстрантов - мстителями.
Как следует из материала, связавшийся с Хьюстоном человек был каким-то образом связан с РФ.
При этом ABC добавляет, что телеканалу не удалось связаться ни с одним членом упомянутых групп после блокировки их страниц в соцсетях.
Оба телеканала подчеркивают, что приписываемая России активность продолжалась и после окончания предвыборной кампании в США - вокруг воздействия на которую и сконцентрированы расследования ФБР, конгресса и назначенного Минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера.
Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва много раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.