Важная информация для водителей

В Ляэнеском уезде с 9 до 16 часов из-за ремонта дорожных труб будет закрыто для движения шоссе Табра-Маальсе в Табра. Объезд организован по Табра-Мартна-Эхмья. Путь удлинится на 10,8 км.

В Пярнуском уезде на шоссе Таллинн-Пярну-Икла на мосту Папинийду проводятся работы по установке дорожных датчиков. В рабочей зоне введено скоростное ограничение.

В Харьюском уезде на Таллиннской окружной дороге на участке Таммемяэ ведутся ремонтные работы дорожного покрытия. В зоне работ введено скоростное ограничение, а в направлении Кейла-Юри закрыта одна полоса движения.

В Харьюском уезде на шоссе Таллинн-Нарва в Кооги на 25,7 - 26,7 км идет ремонт в связи с трещинами на дороге. Введено скоростное ограничение.

В Харьюском уезде на шоссе Перила-Янеда в Ууэару идет асфальтирование дороги. В зоне работ введено скоростное ограничение, движение при необходимости регулируется.