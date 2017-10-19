Интернет-порно толкает детей в Эстонии на жестокие сексуальные преступления

В сентябре стало известно о случае в образовательном учреждении в Маарьямаа: две девочки совершили тяжкое сексуальное преступление в отношении своей одноклассницы. Произошедшее заставляет задаться вопросом: для самих детей сексуальное насилие - нечто из ряда вон выходящее или же подобные случаи - не редкость в полицейской практике?

Ведущий следователь группы по защите детей Лыунаской префектуры Лийа Кильп говорит, что жестокое сексуальное насилие, когда жертве причиняют физическую боль, случается, к счастью, очень редко. Однако следователи каждый день сталкиваются со случаями, когда есть основания подозревать несовершеннолетних в ненадлежащем обращении с детьми своего или младшего возраста. Правоохранительные органы все больше склоняются к тому, что причина жестоких поступков - мир интернета: все, что дети там находят, они потом пытаются сделать сами.

«Сейчас мы пытаемся опознать мальчиков, которых сняли на видео где-то во дворе в кустах. Друзья находятся рядом. Совершаются действия сексуального характера, и одного мальчика рвет. Они кажутся маленькими, пострадавший - мальчик начальных классов», - приводит пример Лийа Кильп, который, кажется, ее уже не удивляет.

Никто не защищен

На вопрос о том, случаются ли такие вещи с детьми из проблемных семей, Кильп отвечает, что видео порнографического содержания распространяются среди всех детей, в том числе и среди тех, кто растет в обеспеченных семьях.

«Достаточно, если один ребенок в классе посмотрит порнографию и поделится своим знанием и опытом с другими. И если кому-то придет идея попробовать, они пробуют», - говорит она. Речь идет об учениках начальных классов.

За последние три-четыре года все чаще из школ звонят в полицию, потому что учителя видели, как дети смотрят порно на переменах. «Дети ведь этого не понимают, сидят и смеются», - добавила Кильп.

Что же они повторяют? "Сексуальные действия - начиная с того, что показывают себя, трогают других детей, и заканчивая реальными сексуальными действиями", - перечислила она. Иногда все это снимают на видео и потом эти ролики распространяют в интернете.

Каким бы абсурдным это ни казалось, но закон разрешает пробовать все эти вещи детям, которым исполнилось по меньшей мере 10 лет, если они делают это добровольно. Запрещены лишь фото- и видеосъемки. "Десятилетний может находиться в связи с 17-летним, и если все было добровольно, то нам остается лишь развести руками и сказать, что это может происходить", - с горечью говорит Кильп о написанном в законе.

Родители понятия не имеют

Однако если ребенок младше десяти лет вступит в отношения с ребенком старше десяти, это уже расценивается как преступление сексуального характера, потому что, с точки зрения закона, ребенок младше десяти лет не способен полностью понимать происходящее.

"Например, маленькие мальчики вставили свои половые органы друг другу в попы. Родители младшего мальчика сказали, что их ребенок вообще не знает, что такое секс", - сказала Кильп.