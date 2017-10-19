Интернет-порно толкает детей в Эстонии на жестокие сексуальные преступления

Дети, пострадавшие в результате сексуальных преступлений, далеко не всегда - жертвы коварных незнакомцев с конфетами или похотливых приемных отцов: все описанные в Уголовном кодексе преступления сексуального характера происходят и в самой детской среде. Однако часто ребенок ничего плохого в своих действиях не видит, пишет Postimees.
В сентябре стало известно о случае в образовательном учреждении в Маарьямаа: две девочки совершили тяжкое сексуальное преступление в отношении своей одноклассницы. Произошедшее заставляет задаться вопросом: для самих детей сексуальное насилие - нечто из ряда вон выходящее или же подобные случаи - не редкость в полицейской практике?
Ведущий следователь группы по защите детей Лыунаской префектуры Лийа Кильп говорит, что жестокое сексуальное насилие, когда жертве причиняют физическую боль, случается, к счастью, очень редко. Однако следователи каждый день сталкиваются со случаями, когда есть основания подозревать несовершеннолетних в ненадлежащем обращении с детьми своего или младшего возраста. Правоохранительные органы все больше склоняются к тому, что причина жестоких поступков - мир интернета: все, что дети там находят, они потом пытаются сделать сами.
«Сейчас мы пытаемся опознать мальчиков, которых сняли на видео где-то во дворе в кустах. Друзья находятся рядом. Совершаются действия сексуального характера, и одного мальчика рвет. Они кажутся маленькими, пострадавший - мальчик начальных классов», - приводит пример Лийа Кильп, который, кажется, ее уже не удивляет.
Никто не защищен
На вопрос о том, случаются ли такие вещи с детьми из проблемных семей, Кильп отвечает, что видео порнографического содержания распространяются среди всех детей, в том числе и среди тех, кто растет в обеспеченных семьях.
«Достаточно, если один ребенок в классе посмотрит порнографию и поделится своим знанием и опытом с другими. И если кому-то придет идея попробовать, они пробуют», - говорит она. Речь идет об учениках начальных классов.
За последние три-четыре года все чаще из школ звонят в полицию, потому что учителя видели, как дети смотрят порно на переменах. «Дети ведь этого не понимают, сидят и смеются», - добавила Кильп.
Что же они повторяют? "Сексуальные действия - начиная с того, что показывают себя, трогают других детей, и заканчивая реальными сексуальными действиями", - перечислила она. Иногда все это снимают на видео и потом эти ролики распространяют в интернете.
Каким бы абсурдным это ни казалось, но закон разрешает пробовать все эти вещи детям, которым исполнилось по меньшей мере 10 лет, если они делают это добровольно. Запрещены лишь фото- и видеосъемки. "Десятилетний может находиться в связи с 17-летним, и если все было добровольно, то нам остается лишь развести руками и сказать, что это может происходить", - с горечью говорит Кильп о написанном в законе.
Родители понятия не имеют
Однако если ребенок младше десяти лет вступит в отношения с ребенком старше десяти, это уже расценивается как преступление сексуального характера, потому что, с точки зрения закона, ребенок младше десяти лет не способен полностью понимать происходящее.
"Например, маленькие мальчики вставили свои половые органы друг другу в попы. Родители младшего мальчика сказали, что их ребенок вообще не знает, что такое секс", - сказала Кильп.
Однако, когда следователи стали разговаривать с мальчиком, тот все выложил: то знаю и это знаю, и в одной игре так делали, а мы решили повторить. Такими экспериментами занимаются даже дети в детском саду.
По словам Кильп, детсадовцы могут узнавать об этом от детей постарше: "У них есть старшие сестры-братья или друзья постарше где-нибудь на тренировке или во дворе".
По словам Кильп, когда о сексуальных действиях детей - будь то реальная связь, прикосновения или что-то другое - узнают взрослые, они эти действия осуждают, хотя дети могут и не осознавать свою ошибку.
И исследования, и опыт самих полицейских говорят, что реальные сексуальные поступки совершаются, как правило, между друзьями или близкими родственниками. Очень редко виновный - незнакомец. Особенно тяжелые, по словам Кильп, случаи, когда старший брат или приемный брат сексуально использует младшего ребенка в семье, потому что тогда придется решить неразрешимую задачу: как дети одной семьи должны продолжать жить вместе дальше?
"Были случаи, когда между братом и сестрой происходило сексуальное преступление, и обоих детей изымали у матери. Было ли это для детей лучшим решением?" - приводит Кильп пример случая, когда наказаны были и виновник, и жертва.
Дьявольский круг
Бывают и случаи, когда старший брат сексуально использует ребенка, об этом узнают родственники, следователи выполняют свою работу и жизнь вроде бы продолжается. Но кто-то другой из ближайшего окружения ребенка использует его уязвимость, и ребенок вновь становится жертвой сексуального преступления.
Не новость, что самое страшное часто происходит в стенах родного дома. Несмотря на то, что здесь речь идет о несовершеннолетних преследователях, Кильп приводит пример с отцом, которого надолго отправили за решетку, потому что он занимался групповым сексом со своими детьми и учил детей заниматься сексом друг с другом. Одному из детей было меньше десяти, второму - 14 лет.
По словам Кильп, помощь жертве сексуального преступления чрезвычайно важна, чтобы разрушить порочный круг. "Спустя годы сама жертва может превратиться в насильника", - указывает она на типичное развитие ситуации. Если насильник уже подросток, у него может быть несколько жертв.
"Родители внезапно говорят, что у них плохой ребенок, который курит, пьет и гуляет, но, если посмотреть, почему это произошло, то за этим может стоять ненадлежащее обращение с самим ребенком", - говорит следователь.
Пропадает интерес к жизни
Нередко ребенок лишь в подростковом возрасте в полной мере осознает, что с ним на самом деле сделали. С этого начинаются серьезные психологические проблемы, которые могут привести к саморазрушению или даже суициду.
Лийа Кильп замечает, что особенно много обращений поступает в полицию из школ-интернатов, где дети во внешкольное время и ночью находятся рядом. И там оба участника могут добровольно идти на сексуальные отношения, но, если это становится известным, из-за возраста детей может быть начато производство.
Производство могут начать и в том случае, если, например, 15-летний молодой человек соблазняет мальчика младше 14 лет, хотя у того на самом деле нет к этому интереса. Соблазнитель может использовать в качестве средства влияния деньги, сигареты, алкоголь. Распространено также давление на жертву с помощью угроз показать компрометирующие ее фото и видео.
По словам Лыунаского окружного прокурора Рауля Хейдо, в Эстонии необходимо взять под пристальный надзор учебные заведения для детей с особыми потребностями, где контроль за сексуальным поведением явно недостаточный. "Учебные заведения должны усилить обучение сексуальному воспитанию и детей с особыми потребностями, чтобы минимизировать опасность совершения сексуальных проступков несовершеннолетних в отношении друг друга", - добавил Хейдо.
Поскольку дети, учащиеся в школах-интернатах, часто учатся по упрощенной программе и могут отставать в развитии, они могут и не понять, что их кто-то использует.
"В какой-то момент можно было сказать, что среди жертв больше девочек, но в последнее время в полицию обращается так много мальчиков, что я уже не могу сказать, кого больше", - говорит Кильп, замечая, что насильники все же в большинстве - мальчики.
Знаем лишь немногое
Лийа Кильп признает, что случаи, которые доходят до них, с большой долей вероятности - лишь вершина айсберга. То, что действительно происходит с детьми по большой части остается неизвестным, еще меньше такие случаи доходят до общественности.
И родители, и педагоги, и защитники детей должны понять, с каким миром дети могут соприкоснуться без ведома взрослых. Возможно, эти истории раскроют взрослым глаза, и те решат сообщить о своих подозрениях о том, что какой-то ребенок может быть в беде.
"Считается, что самые жестокие вещи происходят где-то далеко, но и у нас много различных случаев. О них редко пишут в СМИ, но эти истории существуют, - говорит Кильп. - Мы заняты постоянно, нам сообщают о новых и новых случаях".
Несовершеннолетние преступники
- В 2016 году в Эстонии зарегистрировано 29 сексуальных преступлений (в 2015 - 23, в 2014 - 19), совершенных несовершеннолетними.
- Всего зарегистрировано 17 изнасилований, 10 случаев изготовления детского порно и два случая соблазнения несовершеннолетних несовершеннолетним же.
- В 15 случаях из 17 изнасилование или иные действия сексуального характера совершались в отношении несовершеннолетних детского возраста, в одном из случаев произошел инцест.
- В случае со связанными с порнографией проступками несовершеннолетних речь идет о создании и распространении файлов, касающихся потерпевшего, который находится в Эстонии, а также о скачивании, хранении и распространении иных материалов, изображающих ненадлежащее обращение с детьми.
- В случаях изнасилования несовершеннолетними потерпевшим было от 4 до 13 лет. Как правило, насильник был из ближайшего окружения: член семье, родственник или знакомый.
- В одном из случаев четыре мальчика от 7 до 11 лет совершили проступок сексуального характера в отношении шестилетней девочки.
Источник: ежегодник Министерства юстиции "Преступность в Эстонии"