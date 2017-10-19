Урмас Клаас: подозреваемые в коррупции вице-мэры Тарту злоупотребили моим доверием
19 октября 2017 г., 09:25
Оказавшиеся в центре коррупционного скандала вице-мэры Тарту Артем Суворов и Вальмо Семиларски злоупотребили доверием своего начальника, мэра города и члена Партии реформ Урмаса Клааса. Об этом накануне поздно вечером в прямом эфире «Актуальной камеры» (ETV) заявил сам Урмас Клаас, передает Rus.ERR.
По его словам, ситуация с задержанием двух его подчиненных - крайне неприятная, а для выяснения всех обстоятельств произошедшего власти Тарту намерены оказывать правоохранительным органам всестороннюю поддержку.
Клаас также признал необходимость усилить работу службы внутреннего контроля горуправы и ее профилактическую деятельность.
Мэр города еще раз повторил, что его возможная отставка никак не облегчила бы текущую ситуацию.