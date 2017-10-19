Галерея: как хранятся книги в квартирах жителей Эстонии. Реальные интерьеры

Почему в современных жилищах совсем не стало книжных полок, шкафов, стеллажей и других вместилищ для толстых и тонких, старых и новых, научных и художественных книг, мы знаем: люди стали читать обычные книги значительно меньше, перейдя на электронные носители. Да и модный минимализм в интерьере требует чистого пространства, голых крашеных стен, не загроможденных книжными полками.

Однако найти квартиры с книгами удалось. Какие они разные - книжные полки жителей Эстонии! От классических застекленных шкафов от пола до потолка до экстравагантных модерновых стеллажей. Есть даже квартиры, где книги аккуратно складированы на полу. Смотрите галерею - это срез нашей с вами жизни.