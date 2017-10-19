Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Венецию за 93 евро!
19 октября 2017 г., 09:38
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Венецию начиная с 93 евро
Туда-обратно из Таллинна в Северную Грецию начиная со 109 евро
Туда-обратно из Риги в Марокко начиная с 88 евро
Туда-обратно из Риги в Исландию начиная с 57 евро
Туда-обратно из Таллинна на Лангкави начиная с 552 евро
Туда-обратно из Таллинна в Колумбию начиная с 543 евро
Туда-обратно из Таллинна на Борнео начиная с 563 евро
Туда-обратно из Риги на Гран-Канарию начиная с 96 евро
Туда-обратно из Риги в Гавану начиная с 495 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Дубай начиная со 156 евро