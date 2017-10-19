Пресса Британии: выдвижение Собчак - это удар по Навальному

Удар Собчак по президентским надеждам Навального

О решении известной телеведущей Ксении Собчак баллотироваться на выборах в президенты России в 2018 году написали многие британские издания.

Объявление Собчак - светской львицы и крестницы Владимира Путина - о желании выдвинуться в президенты, несмотря на публичный совет либерального оппозиционного политика Алексея Навального этого не делать, вызвало бурную реакцию в обычно пассивных политических кругах страны, пишет Independent.

И новость о ее решении может быть воспринята как удар по надеждам Навального, и также нельзя исключать раскол в стане оппозиции. Для 35-летней Собчак объявление стало неким замыканием круга - преображением российской Пэрис Хилтон в Челси Клинтон, полагает издание.

На протяжении большой части профессиональной карьеры дочери первого мэра Санкт-Петербурга в истории современной России ее имя ассоциировалось с сексом и знаменитостями. Она вела популярное и скандальное реалити-шоу, а также неизменно привлекала внимание таблоидов своими скандальными любовными связями.

В те годы Собчак держалась вне политики. Она отказывалась открыто критиковать президента Путина, который был коллегой и другом ее отца, и, по слухам, стал ее крестным.

Что-то изменилось в 2011 году. Собчак вдруг стала политической активисткой. В декабре того года она выступала на митинге оппозиции, протестовавшей против результатов выборов в Госдуму, пишет газета.

Близкий к правительству источник сообщил, что в Кремле полагают, что Россия не готова поддержать идею женщины-президента. Но в то же время, предполагается, что присутствие Собчак всколыхнет течение предсказуемых выборов.

Идея участия Собчак в выборах разделила оппозиционные круги в России. Навальный высказался резко против, назвав ее карикатурным либеральным кандидатом от Кремля. На что Собчак ответила в «Инстаграме», что у Навального нет монополии на оппозицию.

Илья Яшин, с которым Собчак в свое время встречалась, сказал, что Навальный - единственный человек, способный вести кампанию и нацеленный на победу. Он заявил, что его партия (вероятно, имеется в виду «Солидарность») будет добиваться, чтобы имя Навального попало в избирательные бюллетени, сообщает издание.

Financial Times отмечает, что находящийся у власти 18 лет Путин, как ожидается, объявит о намерении участвовать в мартовских выборах ближе к концу года. И Кремль, который допускает к участию одних и тех же полностью им контролируемых кандидатов от оппозиционных партий, изыскивает возможность увеличить явку избирателей в то время, когда интерес к выборам тает.

FT приводит слова бывшего кремлевского политолога Алексея Чеснакова: «Ксения пытается продвинуть идею о том, что „нашим отцам не удалось, но дети смогут“. Не напрасно она говорит, что она дочь своего отца. Но у нее есть много негативного. Не думаю, что ей удастся привлечь широкую публику».

Также издание отмечает, что Собчак хочет, чтобы Навальному позволили принять участие в выборах, в случае чего она пообещала рассмотреть возможность снятия своей кандидатуры.