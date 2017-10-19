Сотрудники службы защиты детей не хотят работать за такую зарплату

Исследователи проанализировали заработную плату работников службы защиты детей как в Таллинне, так и окрестных волостях. Оказалось, что в столице зарплаты этой категории служащих далеко не самые высокие.

На круглом столе, тема которого была обозначена, как "Анализ организации труда сотрудников служба защиты детей отделов социального обеспечения районных управ и выработка оптимальной модели организации их работы", анализировались, помимо проблем с оплатой труда, его организация, а также изменения в законодательстве в этой области, которые вступают в силу 1 января 2018 года, были внесены предложения по изменению ситуации.