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Сотрудники службы защиты детей не хотят работать за такую зарплату

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Иллюстративное фото. | ФОТО: Arno Saar / Õhtuleht

Приведенный в заголовке вывод был сделан по итогам специального исследования и доложен на состоявшемся вчера круглом столе по вопросам благополучия семьи и детей.

Исследователи проанализировали заработную плату работников службы защиты детей как в Таллинне, так и окрестных волостях. Оказалось, что в столице зарплаты этой категории служащих далеко не самые высокие.

На круглом столе, тема которого была обозначена, как "Анализ организации труда сотрудников служба защиты детей отделов социального обеспечения районных управ  и выработка оптимальной модели организации их работы", анализировались, помимо проблем с оплатой труда, его организация, а также изменения в законодательстве в этой области, которые вступают в силу 1 января 2018 года, были внесены предложения по изменению ситуации.

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