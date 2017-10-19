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Взгляните на фото! Пропал 56-летний мужчина, его жизнь может быть в опасности

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ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения имеющего проблемы со здоровьем 56-летнего Аво, который вчера ушел из дома в городе Выру и пропал.

Близкие разговаривали с Аво по телефону вчера около 16.00, когда он находился дома в ожидании посылки. Вечером, когда члены семьи вернулись домой, выяснилось, что Аво ушел из дома в неизвестном направление. Быстрое установление местонахождения имеющего проблемы со здоровьем мужчины крайне важно, так как он ежедневно принимает лекарства, которые оставил их дома. Без медикаментов ему может стать плохо. Мобильный телефон разыскиваемый также не взял с собой.

Вчера вечером и ночью близкие с полицейским проверили окрестности дома, лес и дороги, по которым обычно ходит Аво. Также убедились, что его нет в больнице или в гостях у друзей и знакомых. К сожалению, ночные поиски результатов не принесли. Работа по сбору дополнительной информации и поиски мужчины продолжаются.

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, седые волосы. Из дома он ушел в серой куртке с капюшоном и черных брюках.

Всех, кто видел Аво, полиция просит звонить по телефону 112.

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