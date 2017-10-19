Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Таллинн вновь принял на работу участников коррупционных скандалов

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Аллан Кийль. | ФОТО: Toomas Huik

Признанный виновным в присвоении бюджетных средств центрист Алар Няэме и обвиняемый в получении взятки бывший член правления Таллиннского порта Аллан Кийль получили работу в принадлежащем Таллинну Сылеском спротивном центре.

Алар Неэме | ФОТО: Jaanus Lensment

Аллар Няэме стал директором по развитию недавно открытого Сылеского спортивного центра, а Аллан Кийль - ответственным за арены, сообщает Äripäev.

Няэме и Кийль подтвердили, что на работу их пригласил глава Таллиннского департамента по вопросам спорта и работы с молодежью Рейн Ильвес. Всего в спортцентре 28 сотрудников.

Подробнее читайте на портале Äripäev.

Наверх