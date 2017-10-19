Таллинн вновь принял на работу участников коррупционных скандалов

Аллар Няэме стал директором по развитию недавно открытого Сылеского спортивного центра, а Аллан Кийль - ответственным за арены, сообщает Äripäev.

Няэме и Кийль подтвердили, что на работу их пригласил глава Таллиннского департамента по вопросам спорта и работы с молодежью Рейн Ильвес. Всего в спортцентре 28 сотрудников.

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