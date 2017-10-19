Зюганов против выдвижения Собчак: она называла россиян генетическим отребьем

«Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам. Превращать это в трагикомедию нет смысла», - сказал РИА «Новости» Зюганов, комментируя намерение Собчак участвовать в выборах президента в 2018 году.

Зюганов напомнил о своей книге «Отсчет пошел», которая вышла через 21 год после самой успешной для него президентской кампании 1996 года - тогда он во втором туре уступил Борису Ельцину.

«Я там привожу высказывания самых злобных русофобов. И там есть, в этой компании, и Ксюша (Собчак), которая назвала нашу страну и народ генетическим отребьем. Я плохо представляю возможность выдвинуться… Тем более (она) хочет стать президентом страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно», - заявил лидер коммунистов.

Ксения Собчак накануне объявила о намерении стать кандидатом в президенты России на выборах-2018. Она считает себя кандидатом «против всех» и призывает избирателей заявить о своей позиции, о своем несогласии с властью, которая хочет четвертьвековой несменяемости.

В одном из интервью в 2010 году Собчак заявляла, что некоторые события XX века привели к тому, что Россия стала страной генетического отребья.