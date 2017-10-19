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Фото: в Финляндии изменятся дорожные знаки

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ФОТО: John Topham / TopFoto.co.uk/Scanpix

В рамках реформы Закона о дорожном движении в Финляндии планируется обновить все дорожные знаки. Цель нововведения – сделать знаки четче и заметнее.

Вероятнее всего, изменения будут видны на дорогах уже в следующем году. Человечков на знаках сменят обезличенные бесполые фигурки, но, по словам эксперта Юкки Хопеавуори из Транспортного ведомства Финляндии, за этим не стоит стремление к гендерной нейтральности, пишет Yle.

"Не имеет существенного значения, кто изображен на знаке, мужчина или женщина. Важно то, что изображение четко передает действие", - сказал Хопеавуори.

Ниже несколько примеров, каким образом изменятся знаки дорожного движения в Финляндии:

Видоизменения коснутся большинства дорожных знаков. Обновление такого масштаба в последний раз проводилось более тридцати лет назад, еще в 80-х годах.

На дорогах также появятся абсолютно новые знаки. К примеру, на скоростных трассах будут установлены минимальные ограничения скорости.

Также появятся обозначения для велосипедной дороги и пересечения главной дороги велосипедистами.

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