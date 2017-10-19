П.И. Филимонов. Я – за сменяемость и вменяемость власти

Глядя на нынешние (и всегдашние) итоги выборов, мне почти неизменно вспоминается кусок строчки из Бродского: «Пчелы не улетели, всадник не ускакал».

То есть, собственно, ничего не изменилось. Одно-два места прибыло туда, с десяток мест убыло отсюда, глобальный расклад остался прежним.

Мне, знаете, порой кажется, что глобальный расклад в нашей стране будет оставаться прежним, пока естественным образом не вымрет поколение наших родителей, пока наши дети – если им это вообще будет интересно – не пойдут голосовать. Не раньше. Раньше будет все то же самое.

Одни обещают, другие тоже обещают, но врут, что делают, перед выборами; абсолютно любого уровня уровень свистопляски и безумия на месяц-другой зашкаливает, потом добрый доктор-электорат вкалывает разбушевавшимся, но невредным по большому счету больным успокоительное в виде очередных четырех тучных лет для их личного бюджета – и они снова забываются мирным сном очаровательных представительских младенцев.

И хотелось бы посмотреть, как бы оно все было, если бы не было так, как оно всегда, – а не получается. И, наверное, не получится в обозримом будущем. Не будет у нас каких-то радикальных перемен в управлении как муниципальными органами власти, так и на общегосударственном уровне, – пока не случится чего-то из рук вон выходящего.

Нет, перемены в маленьких частностях случаются, но они достаточно закономерны и объяснимы. Ну выдавили Сависаара давно из большой, а сейчас еще и из малой политики – так к этому достаточно целенаправленно все и шло. К тому же возраст и состояние здоровья, сами понимаете. Красота Ольги Ивановой не спасла разваливающийся частный мир железного носорога. Но это уже законы диалектики. Центристская партия пошла чуть дальше революции и пожрала не только детей своих, но и некоторых из почтенных отцов и дедов семейства.

В остальных же партиях мы видим что? Минимальные расхождения в количестве мандатов, полученных на прошлых выборах и сейчас. Ну появилось у нас за это время чудо-юдо рыба-EKRE, точнее, не появилось, появиться-то оно успело давным-давно, а окрепло и возмужало. Опять же, это нормально – такие карманные монстрики существуют во всех странах (чуть не написал «коалиции»), просто чтобы электорат знал, что будет, если перестать продолжать выбирать относительно умеренных.

Забавная ОЛПЭ голoсов не набрала, что тоже было вполне предсказуемо, такого рода маргинальность и оторванность от реальности по эту сторону железного занавеса давно не катит. Мне лично немножко обидно за зеленых и симпатичную Зузу Измайлову, но и их провал, к сожалению, был предсказуем. Не готово наше общество к подобному мышлению, и готово еще долго не будет.

Что была эта предвыборная агитация, что не было ее – результат остается примерно одинаковым. На фоне осознания этого факта очень забавно выглядят послевыборные комментарии одной стремительно скатывающейся в маразм старейшины района, приравнявшей успех на муниципальных выборов к победе в тяжелой и кровопролитной войне, предположительно Второй мировой. Праздник со слезами на глазах, пишет она нам. Порохом пропах, пишет она нам. Мы стояли насмерть и выстояли, пишет она нам. Братие и сестрие, пишет она нам. «Шта?» – хочется вопросить в ответ. Вы о чем вообще, женщина?

Ну и в заключение – о личном. Я проголосовал. Электронно. За Алексея Туровского. Просто потому, что из списка, представленного моим избирательным округом, он виделся мне максимально вменяемым человеком. И моим голосом я не хочу его никуда выдвигать, а, собственно, сигнализирую ему именно об этом.

Я – за сменяемость и вменяемость власти. Чего и вам, сограждане, желаю.