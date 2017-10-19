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Изъятая в июле из семьи российских граждан в Таллинне девочка продолжает жить в приюте

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Ребенок. | ФОТО: Monkeybusiness / PantherMedia / Scanpix

Изъятая из семьи постоянно проживающих в Эстонии граждан РФ Анатолия Газаряна и Анны Михайловой восьмилетняя дочь на сегодняшний день продолжает оставаться в Мустамяэском приюте, куда ее временно поместили до 16 октября.

Руководитель отдела по защите детей Мустамяэской районной управы Карин Куслап в суде ходатайствовала о продлении срока содержания, так как не имеет возможности убедиться в том, что родители улучшили условия жизни ребенка - отец девочки отказывается общаться с социальной службой без адвоката, передает Rus.ERR.

«Родителям по телефону был сделан запрос с просьбой разрешить навестить их дома после приведения квартиры в порядок, согласно заключенной в июле договоренности. (...) До настоящего времени со стороны родителей не было проявлено никакой инициативы для общения с самоуправлением, поэтому нам неизвестно, действительно ли условия улучшились», - сказала она.

Анатолий Газарян подтверждает, что соцработники с ним связывались, однако он готов впустить их в квартиру лишь в сопровождении третьих лиц, а конкретно только с адвокатом его семьи: «Мы не доверяем людям, которые о нас распространяют ложную информацию, и с кем мы судимся».

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