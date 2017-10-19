Фото: жизнерадостная квартира в Ласнамяэ для веселых оптимистов с ребенком

Сразу чувствуется, что ремонт в этой квартире делали весьма жизнерадостные люди: только спальня выдержана в пастельных тонах, остальные помещения очень яркие. Но вкус и чувство меры, пожалуй, ни разу не изменили владельцам, и яркий желтый и насыщенный синий возражений не вызывают.

Фото: KV.EE

Фигурный край арки перекликается с таким же волнообразным навесным потолком над окном и над входной дверью, желтый цвет, начинаясь на кухне, продолжается в гостиной-столовой и заканчивается в прихожей. Жаль, что в объявлении подробно не рассказывается об устройстве камина.

Фото: KV.EE

Дизайн детской словно сошел со страниц интерьерного журнала: ярко-синяя французская мебель, зеленые стены с яркими бабочками и голубые облака с белыми звездами на потолке создают чудесный мир. Есть некоторый перебор в декоре, но кажется, что ребенок чувствует себя здесь очень комфортно. А присоединенная к комнате утепленная лоджия расширяет пространство.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Но самое яркое место в квартире - ванная. Уже в коридоре, рядом с дверью в детскую, оформленной в морском стиле, видны цветные стеклянные окошечки: это стеклянные блоки. Их наличие подсказывает, что за стеной скрывается что-то необычное.

Фото: KV.EE

И это в самом деле так. Любителям спокойных тонов цветовая гамма этой ванной покажется вызывающей. Да, здесь хозяева вволю порезвились с сочетанием желтого и синего. Но посмотрите, как весело получилось!

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Жаль, что не приложен план перепланировки. Остальные фотографии, а также длинный список мебели и предметов интерьера, которые остаются в квартире, смотрите на странице KV.EE.