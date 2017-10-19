Жительница Эстонии: отдала собак по объявлению, а новый хозяин заморил их голодом

В сообществе «Märgatud Saaremaal» появился пост, что на обочине дороги сидит такса в ужасном состоянии и голодная. Сразу же нашлись люди, которые подобрали собаку и отвезли к ветеринару.

«Когда я увидела фотографию Дженни и узнала, что она была найдена возле Люманди-теэ в плачевном состоянии, была в шоке», - говорит бывшая владелица такс Хели Кяргенберг, которая решила не сидеть сложа руки и нашла животное в ветклинике. «Дети отправились за второй собакой и она была в еще более плачевном состоянии. Вероятно, она была покусана более большой собакой и была очень нервной».

Ветеринарный врач Лея Хиовяйн сказала, что собаки были настолько худые, что торчал позвоночник и ребра были как зубья грабель, которые можно было пересчитать. Никаких травм обнаружено не было. «Как врач я не могу сказать, что новый владелец их морил голодом и бил», - говорит Хиовяйн.

Хели Кяргенберг была вынуждена в августе найти новый дом 14-летней Дженни и шестилетнему Блейку, поскольку переезжала. Новые владельцы ее дома не пожелали взять к себе чужих собак, а в квартире Хели для двух такс было слишком мало места. Хели начала искать нового хозяина и тут появился Лехо. Бывшая хозяйка ездила проверять питомцев и увидела, что у Лехо дома есть еще шесть собак: таксы выглядели счастливыми и резвились вместе с другими обитателями дома. Периодически бывшая хозяйка и звонила, но всегда получала ответ, что все в порядке, таксы накормлены и радостно бегают во дворе.

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