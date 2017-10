Мать погибшего солдата обвинила Трампа в неуважении

Первой об этом разговоре рассказала член палаты представителей Фредерика Уилсон, демократка, представляющая округ в Майами в штате Флорида. По ее словам, она находилась в лимузине вместе с вдовой погибшего военнослужащего Майишией Джонсон в момент, когда той позвонил президент, и услышала по громкой связи слова: «Он знал, на что подписывается, но, наверное, это все равно больно».

Трамп в ответ заявил, что рассказ Уилсон полностью сфабрикован.

Сержант Ла Дэвид Джонсон погиб 4 октября в Нигере от рук исламистских боевиков, попав в засаду. В общей сложности тогда погибли четверо американских военных.

Трампа уже раскритиковали за то, что он не связался с семьями военных сразу после их гибели.

Воспитывавшая Джонсона в детстве Коуанда Джонс-Джонсон (по данным Washington Post, она приходится ему теткой, а биологическая его мать умерла в раннем детстве Джонсона) сказала в интервью газете: «Президент Трамп проявил неуважение к моему сыну, моей дочери, а также ко мне и моему супругу».

Также стало известно, что Трамп в телефонном разговоре с отцом другого погибшего военного пообещал помочь ему из своих личных средств, но, как сообщается, в итоге помогать не стал.

В интервью Washington Post мужчина сказал, что президент обещал выписать ему чек на 25 тыс. долларов. Белый дом на запрос издания сообщил, что чек был отправлен адресату, и заметил: «Омерзительно, что медиа прикасаются к тому, что следует признать щедрым и искренним жестом».

Фредерика Уилсон сообщила телеканалу WPLG, вещающему в Майами, что услышала «бесчувственные» слова президента вдове, поскольку телефон в лимузине был включен на громкую связь.

«Я считаю, подобное можно сказать в частном разговоре, но уж точно не со скорбящей вдовой. Все знают, что когда отправляешься на войну, есть шанс не вернуться живым. Но не нужно об этом напоминать скорбящей вдове», - заявила демократка.

Уилсон рассказала Washington Post, что вдова, беременная третьим ребенком, после разговора с президентом расплакалась. «Он довел ее до слез», - подчеркнула Уилсон.

Конгрессмен отметила в интервью газете, что хотела схватить телефон и обматерить Трампа, однако находившийся в автомобиле военный не позволил ей поговорить с президентом.

Также она обратила внимание, что Трамп в своих публичных выступлениях и твитах ни разу не упомянул Майишию Джонсон по имени, и заметила, что во время разговора с ней также ни разу это имя не произнес.

I still stand by my account of the call b/t @realDonaldTrump and Myeshia Johnson. That is her name, Mr. Trump. Not "the woman" or "the wife"