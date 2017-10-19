В школах Нарвы могут начать преподавать украинский язык

"При желании школьников и наличии учителя, школа вполне может организовать преподавание иностранных языков. Например, в Пяхклимяэской гимназии преподают норвежский язык, в лицее — китайский и в Кесклиннаской гимназии — французский. Если украинский язык станет до такой степени популярным, что его захочет изучать определенное количество школьников, они могут обратиться в администрацию, где будут искать возможности найти преподавателя и организовать занятия", - сказал вице-мэр Нарвы.