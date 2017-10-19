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В школах Нарвы могут начать преподавать украинский язык

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Учитель в школе. Фото иллюстративное. | ФОТО: Scanpix

На последнем информационном часе в нарвской городской управе подняли вопрос о возможности изучать украинский язык в нарвских общеобразовательных школах. По словам вице-мэра Нарвы Вячеслава Коновалова, при наличие учителя и интереса со стороны учеников, администрация города займется организацией обучения, пишет rus.err.ee.

"При желании школьников и наличии учителя, школа вполне может организовать преподавание иностранных языков. Например, в Пяхклимяэской гимназии преподают норвежский язык, в лицее — китайский и в Кесклиннаской гимназии — французский. Если украинский язык станет до такой степени популярным, что его захочет изучать определенное количество школьников, они могут обратиться в администрацию, где будут искать возможности найти преподавателя и организовать занятия", - сказал вице-мэр Нарвы.

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