Новым наставником Канепи стал бывший тренер Джоковича

«О планах на будущее мы поговорим с Кайей уже после завершения сезона», - сказал 41-летний специалист, который в прошлом сам был профессиональным теннисистом.

По словам Венича, со всеми важными факторами, влияющими на игру - физической формой, техническим оснащением и ментальным состоянием - у Кайи Канепи на данный момент все в порядке.

«Мы все хотим, чтобы Кайа вновь боролась во имя самых больших трофеев», - добавил Душан Венич.