Новым наставником Канепи стал бывший тренер Джоковича
19 октября 2017 г., 12:00
«О планах на будущее мы поговорим с Кайей уже после завершения сезона», - сказал 41-летний специалист, который в прошлом сам был профессиональным теннисистом.
По словам Венича, со всеми важными факторами, влияющими на игру - физической формой, техническим оснащением и ментальным состоянием - у Кайи Канепи на данный момент все в порядке.
«Мы все хотим, чтобы Кайа вновь боролась во имя самых больших трофеев», - добавил Душан Венич.