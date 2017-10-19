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Новым наставником Канепи стал бывший тренер Джоковича

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Кайа Канепи. | ФОТО: Mailiis Ollino/

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи приступила к сотрудничеству с сербским специалистом Душаном Веничем, который несколько раз входил в тренерский штаб теннисиста Новака Джоковича, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Postimees.

«О планах на будущее мы поговорим с Кайей уже после завершения сезона», - сказал 41-летний специалист, который в прошлом сам был профессиональным теннисистом.

По словам Венича, со всеми важными факторами, влияющими на игру - физической формой, техническим оснащением и ментальным состоянием - у Кайи Канепи на данный момент все в порядке.

«Мы все хотим, чтобы Кайа вновь боролась во имя самых больших трофеев», - добавил Душан Венич.

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