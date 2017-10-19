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Деньги имеют значение: центристы и реформисты потратили на выборы в разы больше конкурентов

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Евро. | ФОТО: Scanpix

Занявшие на выборах в местные самоуправления первое и второе место Центристская партия и Партия реформ в совокупности потратили на избирательную кампанию около миллиона евро, что в несколько раз превышает расходы их конкурентов, пишет rus.err.ee.

Центристская партия с июля по конец сентября потратила на политическую деятельность 688 300 евро, в том числе 512 000 евро на рекламу.

Занявшая на выборах второе место по числу полученных голосов Партия реформ потратила на рекламу в III квартале 460 000 евро, в том числе 234 000 - на наружную рекламу.

Занявшие третье и четвертое место Социал-демократическая партия (SDE) и Союз отечества и Res Publica (IRL) потратили на рекламу, соответственно, 248 000 и 168 000 евро. Расходы соцдемов на наружную рекламу составили 90 000 евро, IRL - 18 000 евро.

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