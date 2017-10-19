Правительство Испании приостановит автономию Каталонии

Пресс-служба премьер-министра Мариано Рахоя сообщила в четверг утром, что кабинет министров на экстренном заседании запустит в действие статью 155 конституции, которая позволит ввести в Каталонии прямое правление.

Это стало ответом на появившееся за несколько минут до этого сообщение о том, что лидер Каталонии Карлес Пучдемон в письме Мариано Рахою пригрозил, что региональный парламент может официально проголосовать по вопросу о независимости, если власти в Мадриде не сядут за стол переговоров с властями Каталонии и будут продолжать «репрессии».

«Если центральные власти будут упорствовать в предотвращении диалога и продолжать репрессии, парламент Каталонии может начать голосование, если сочтет своевременным, по официальному объявлению независимости, которое не состоялось 10 октября», - написал Пучдемон в письме Рахою.

В четверг в 10 часов утра по местному времени истек срок ультиматума, выдвинутого испанскими властями лидеру Каталонии Карлесу Пучдемон - отказаться от объявления независимости этого региона.

За несколько минут до истечения срока Пучдемон распространил сообщение о письме испанскому премьер-министру, однако обозреватели считают, что он вновь уклонился от конкретного ответа.

Пучдемон, как полагают, объявит о независимости региона, если центральные власти не сядут с ним за стол переговоров. Есть опасения, что эта ситуация может привести к гражданскому неповиновению в Каталонии.

В этом случае, как заявлял ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой, он введет в провинции прямое управление из Мадрида в соответствии со статьей 155 конституции страны.

По итогам проведенного 1 октября референдума о независимости Каталонии Пучдемон подписал декларацию о независимости, однако затем отложил ее принятие, предложив провести переговоры с властями в Мадриде.

Референдум был объявлен незаконным испанскими властями и не был признан мировым сообществом.

Статья 155 принятой в 1978 году конституции Испании, закрепившая демократическое правление в стране после падения режима Франко, позволяет Мадриду вводить прямое правление в условиях кризиса. За все время существования демократической Испании эта статья ни разу не применялась.

В последние дни в Барселоне прошли массовые протесты по поводу арестов двух лидеров движения за независимость - Жорди Санчеса и Жорди Кушарта, которых обвиняют в подрывной деятельности.

Какова позиция Мадрида?

Премьер-министр Испании выставил перед Пучдемоном ультиматум с тем, чтобы лидер Каталонии дал определенный ответ по поводу независимости региона, и призвал его «действовать разумно».

«Не так уж сложно ответить на вопрос: так объявила Каталония независимость или нет? Потому что, если да, то правительство обязано действовать в одном ключе, а если нет, то тогда мы можем разговаривать», - сказал Рахой в парламенте в среду.

Это второй и последний ультиматум; срок первого истек в минувший понедельник, когда власти в Мадриде заявили, что Пучдемон так и не прояснил, объявил он независимость Каталонии или нет.

Что случится, если Пучдемон не пойдет на попятную?