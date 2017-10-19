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Фото: полиция наградила лучших водителей автобусов

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В прошлую пятницу пыхьяский префект Кристиан Яани выделил в Харьюмаа восьмерых водителей автобусов, которые ежедневно проявляют вежливость на дорогах и являются для других примером.

«Их работа очень ответственная и напряженная. За день они помогают сотням людей безопасно добираться как на работу, так и до дома. Поэтому очень важно отметить тех, кто работают добросовестно и хорошо», - говорит Яани.

Пыхьяская префектура выбирает второй год добропорядочных водителей и пригласила на церемонию награждения кандидатов от автобусных компаний. В этот раз образцовыми водителями были выбраны шесть мужчин и две женщины.

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