Фото: полиция наградила лучших водителей автобусов
19 октября 2017 г., 12:42
В прошлую пятницу пыхьяский префект Кристиан Яани выделил в Харьюмаа восьмерых водителей автобусов, которые ежедневно проявляют вежливость на дорогах и являются для других примером.
«Их работа очень ответственная и напряженная. За день они помогают сотням людей безопасно добираться как на работу, так и до дома. Поэтому очень важно отметить тех, кто работают добросовестно и хорошо», - говорит Яани.
Пыхьяская префектура выбирает второй год добропорядочных водителей и пригласила на церемонию награждения кандидатов от автобусных компаний. В этот раз образцовыми водителями были выбраны шесть мужчин и две женщины.