Фото: полиция наградила лучших водителей автобусов

«Их работа очень ответственная и напряженная. За день они помогают сотням людей безопасно добираться как на работу, так и до дома. Поэтому очень важно отметить тех, кто работают добросовестно и хорошо», - говорит Яани.

Пыхьяская префектура выбирает второй год добропорядочных водителей и пригласила на церемонию награждения кандидатов от автобусных компаний. В этот раз образцовыми водителями были выбраны шесть мужчин и две женщины.