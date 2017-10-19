"Тебя ждет тюрьма!" Необычное объявление о работе повергло эстонский Facebook в недоумение

"Тебя ждет тюрьма!" - гипнотизируют огромные буквы. А ниже добавлено: "Ищешь что-то интересное? Теперь ты нашел! В тюрьме всегда интересно, приятные спутники, много возможностей для саморазвития. Ждем тебя!"

Многие пользователи юмора не оценили, и реклама, созданная, очевидно, для привлечения работников в эстонские тюрьмы, вызвала у комментаторов недоумение.

"Это какой-то крутой маркетинговый ход или изыск литературного языка, который я не понимаю?" - озадачился один из пользователей.

"Что прикажете об этом думать? - пишет второй. - Facebook начал предсказывать будущее? Или так пытаются создать позитивный имидж тюрьмы - идите все в тюрьму, это прекрасное место, там интересно? Может ли кто-то объяснить, как додумываются до таких реклам?"

А вам понравилось это объявление или вы согласны с мнениями комментаторов?