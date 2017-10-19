Смотрите, во что можно превратить обычную водонапорную башню в Харьюмаа

Некогда узкоколейная железная дорога соединяла станции Лийва и Вяэна в Харьюмаа. От станции под названием Сырве, в 20 км от Таллинна, не осталось ничего кроме водонапорной башни, да и та претерпела большие изменения.
Из водонапорной башни, признанной памятником архитектуры и являющейся частью военного-морского крепостного комлекса сооружений времен Петра Первого получилось интересное жилое здание с пятью комнатами.
Фото: KV.EE
В интерьере отреставрированной башни использовано много природного бутового камня, красного кирпича, натурального дерева. Стены оштукатурены.
Фото: KV.EE
На первом этаже расположена гостиная, кухня-столовая, санузел, прихожая, котельная и большая терраса.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
На втором этаже - холл, три спальни, гардеробная, туалет и просторная душевая. Обогревается дом с помощью земляного теплонасоса. На втором и третьем этажах имеется водяной подогрев полов. А в гостиной - оригинальная печь-камин.
Сейчас дом сдается внаем. Подробности - на странице KV.EE.