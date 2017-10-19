За ловлю лосося можно получить штраф до 1200 евро
19 октября 2017 г., 12:59
В связи с нерестом лососевых с 15 октября по 15 ноября в реках Эстонии действует запрет на ловлю лосося и морской форели. За соблюдением ограничений следят специалисты природоохраны и добровольцы, а нарушителям грозит штраф до 1200 евро, пишет rus.err.ee.
Осенью лосось и форель направляются из моря в реку на нерест, а чтобы рыба была в этот период в покое, вылавливать ее в это время запрещено, рассказал главный инспектор Инспекции окружающей среды Эрик Партс в интервью для "Радио 4".
По его словам, запрет касается абсолютно всех внутренних водоемов Эстонии, но есть два исключения - река Ягала и река Нарва. Там для ловли лосося у рыбака должна быть специальная лицензия.