За ловлю лосося можно получить штраф до 1200 евро

Осенью лосось и форель направляются из моря в реку на нерест, а чтобы рыба была в этот период в покое, вылавливать ее в это время запрещено, рассказал главный инспектор Инспекции окружающей среды Эрик Партс в интервью для "Радио 4".

По его словам, запрет касается абсолютно всех внутренних водоемов Эстонии, но есть два исключения - река Ягала и река Нарва. Там для ловли лосося у рыбака должна быть специальная лицензия.