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За ловлю лосося можно получить штраф до 1200 евро

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Лосось | ФОТО: Scanpix

В связи с нерестом лососевых с 15 октября по 15 ноября в реках Эстонии действует запрет на ловлю лосося и морской форели. За соблюдением ограничений следят специалисты природоохраны и добровольцы, а нарушителям грозит штраф до 1200 евро, пишет rus.err.ee.

Осенью лосось и форель направляются из моря в реку на нерест, а чтобы рыба была в этот период в покое, вылавливать ее в это время запрещено, рассказал главный инспектор Инспекции окружающей среды Эрик Партс в интервью для "Радио 4".

По его словам, запрет касается абсолютно всех внутренних водоемов Эстонии, но есть два исключения - река Ягала и река Нарва. Там для ловли лосося у рыбака должна быть специальная лицензия.

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