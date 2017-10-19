СМИ России: Собчак превратит выборы в «Дом-3»

Собчак - риск для Путина?

Участие Ксении Собчак в президентских выборах обсуждают газеты на первых полосах. Такой кандидат сделает кампанию ярче, но у Кремля могут появиться новые проблемы, пишут «Ведомости».

Издание вспоминает, что еще до выдвижения Собчак, в конце сентября оппозиционер Алексей Навальный так прокомментировал ее планы в эфире своего канала на YouTube: «Похоже, она приняла решение […] участвовать в довольно омерзительной кремлевской игре под названием „Притащим на выборы либеральное посмешище, чтобы отвлечь внимание“». Навальный назвал взгляды Собчак «довольно людоедскими».

Зампред Госдумы от «Единой России» Петр Толстой считает, что телеведущая добавит выборам интриги: «Это блестящий кандидат, воплощающий всю полноту мировоззрения определенного типа кандидатов. Надеюсь, она их порадует».

«Завтра любой бомж заявит о своем выдвижении - и вы побежите брать у него комментарии? - негодует зампред Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. - Давайте дождемся ее регистрации. Если это произойдет, смело можно заявлять, что выборы превращаются в „Дом-3“».

Предложенная Собчак логика кампании «против всех» сразу показывает, что выдвижение во многом рассчитано на стимулирование явки и абсорбирование электората Навального, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Но Собчак станет претендовать на диалог с основным кандидатом, а это порождает больше рисков, чем выгод. Сколь-либо существенный ее результат, который будет восприниматься как голоса „против всех“, также невыгоден для образа победы Путина».

Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников полагает, что Ксении Собчак будет не у кого отнять голоса. Поэтому выдвижение можно рассматривать как персональный коммерческий проект. Это кандидат не «против всех», а «кандидат за себя».

На страницах «Коммерсанта» выдвижение комментирует секретарь ЦК КПРФ по избирательным технологиям Сергей Обухов. «Хайп президентской кампании уже обеспечен», - заявил коммунист. Он не удивится, если в гонку включатся еще певец Шнур, рэперы Oxxxymiron с Гнойным или иной кандидат из «политического зоопарка».

РБК называет Ксению Собчак «идеальным соперником» Путина. Она - компромиссная фигура для администрации президента и либерального электората, считает президент Центра политических технологий Игорь Бунин.

«Ее фигура, с одной стороны, удовлетворяет президента, ведь он ее знает, а с другой - может, с точки зрения политтехнологов, возбудить молодежь», - цитирует Бунина издание. По его мнению, задачей телеведущей на выборах будет привлечь «светских людей, которых не устраивает преобладание православного дискурса», считает эксперт.

Обещал вернуть инквизицию - получил уголовное дело

Впервые в России завели уголовное дело за оскорбление атеистов, пишет «Независимая газета». Уголовному преследованию в Краснодаре подвергся поэт Максим Дроздов.

По словам адвоката Алексея Аванесяна, причиной послужило опубликованное Дроздовым в одном из сообществ «ВКонтакте» стихотворение со строкой «Людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернем!».

В досудебной экспертизе юмористическая направленность стихов Дроздова осталась без внимания, говорит защитник.