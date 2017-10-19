Фото: догадайтесь, чем покрыл крышу дома предприимчивый хозяин
19 октября 2017 г., 15:30
Житель Кембриджшира Майк Джонсон решил перекрыть крышу своего летнего дома весьма оригинальным способом с помощью необычного кровельного материала, пишет Kodu со ссылкой на thirst4beats.com.
Майк прикинул, во что ему обойдется кровельный материал и решил поискать альтернативное решение.
Он обошел все музыкальные магазины в округе и в результате скупил кучу старых виниловых пластинок по бросовой цене.
В результате единственный в своем роде кровельный материал обошелся ему всего в 70 фунтов стерлингов, или в 78 евро. На крышу вполне хватило.
Крыша из виниловых пластинок. Фото: thirst4beats.com