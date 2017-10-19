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Фото: догадайтесь, чем покрыл крышу дома предприимчивый хозяин

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ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Житель Кембриджшира Майк Джонсон решил перекрыть крышу своего летнего дома весьма оригинальным способом с помощью необычного кровельного материала, пишет Kodu со ссылкой на thirst4beats.com.

Майк прикинул, во что ему обойдется кровельный материал и решил поискать альтернативное решение.

Он обошел все музыкальные магазины в округе и в результате скупил кучу старых виниловых пластинок по бросовой цене.

В результате единственный в своем роде кровельный материал обошелся ему всего в 70 фунтов стерлингов, или в 78 евро. На крышу вполне хватило.

Крыша из виниловых пластинок. Фото: thirst4beats.com

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