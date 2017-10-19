Шведский генерал в отставке: Россия – это не СССР

- Насколько глубокие отметины на оборонной политике Швеции оставили события 2014 года?

- Вторжение России на Украину и аннексия Крыма очень сильно повлияли на Швецию. Как министр обороны, так и иностранных дел ясно говорят, что они думают о России: Россия нарушает международное право. Тут нет никаких споров, они не пытаются уменьшать преступления русских. Правительство Швеции – одно из тех европейских правительств, которое четко формулирует: то, что делает Россия – неприемлемо.

Это повлияло и на оборонную политику Швеции. До 2014 года мы концентрировались на международных миссиях: в Мали, в Афганистане – где угодно. Но с 2014 года упор делается на защиту Швеции. Это поворот на 180 градусов. Бюджет на оборону вырос, не достаточно, но все же вырос. Сейчас мы проводим учения значительно чаще, чем раньше.

- Что представляли из себя проходившие почти одновременно с российским «Западом» учения «Аврора», которые, предположительно, были «вообще не связаны» с деятельностью восточного соседа?

- Планирование началось в 2015 году и на это ушло два года. Объяснений может быть два. Во-первых, это было счастливое совпадение, что «Аврора» и «Запад» прошли в одно и то же время. Но, во-вторых, «Запад» - это регулярные учения, которые проходят каждые четыре года, и было известно, что они пройдут в сентябре 2017 года. То есть, скажем так: счастливое совпадение, но не совсем случайное.

Почему мы не должны были организовывать учения? Это часть длинной цепи: в 2014 году мы вновь начали думать о гособороне, а на разворот организации уходит очень много времени. В 2014 году мы решили, что необходимая предварительная работа сделана, подготовка займет два года и учения начнутся в 2017 году – они совпадут с «Западом», но это счастливое совпадение.

- Насколько успешно прошли учения «Аврора»? Чему вы там учили?

- Очень успешно. Я два дня ходил смотреть учения, а сам работаю в этой области очень много лет. Я сказал, что никогда – а сейчас у меня есть уже 40-летний опыт – не видел настолько мотивированных солдат. Вспоминаю времена холодной войны: солдаты были мотивированы и безропотно выполняли свою работу. Но сейчас был виден потрясающий энтузиазм: мы хотим участвовать в учениях, нам нравятся эти учения.

Также важно было, как к учениям относились простые люди. От СМИ Швеции осталось впечатление, что прошли акции протеста против учений и нахождения на месте американцев. Да, акции протеста были, в самой крупной из них принимали участие 3500 человек. Но в середине учений шведская армия организовала гостевой день: на него пришли почти 80 000 человек.

Против была удивительно малая часть населения. Если посмотреть, кто был организатором акций протеста, то это, в основном, бывшие коммунисты. Большая часть из них в 1960-1970-х годах принадлежали к движению революционных маоистов, или к коммунистической партии.