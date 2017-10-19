Фото: житель Эстонии нашел оригинальный способ украсить машину начинающего водителя

Подобное оригинальное решение можно увидеть на припаркованном на бульваре Таммсааре в Пярну автомобиле Škoda, пишет Pärnu Postimees.

Суетившийся возле машины молодой человек сказал, что на лобовое стекло постоянно прилипают опавшие кленовые листья, а он решил поместить их в более подходящее место.

«Это машина моей девушки. Поскольку у нее нет знака начинающего водителя, прикрепил к машине опавшие кленовые листья», - сказал молодой человек, добавив, что подобное решение скорее является украшением и, конечно, не является полноценной заменной знаку «кленового листа» в глазах полиции.