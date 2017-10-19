Фото: житель Эстонии нашел оригинальный способ украсить машину начинающего водителя

Изобретательный житель Эстонии нашел оригинальный способ заменить знак «кленового листа»: на машине начинающего водителя он закрепил опавшие листья.
19 октября 2017 г., 13:23
Подобное оригинальное решение можно увидеть на припаркованном на бульваре Таммсааре в Пярну автомобиле Škoda, пишет Pärnu Postimees.
Суетившийся возле машины молодой человек сказал, что на лобовое стекло постоянно прилипают опавшие кленовые листья, а он решил поместить их в более подходящее место.
«Это машина моей девушки. Поскольку у нее нет знака начинающего водителя, прикрепил к машине опавшие кленовые листья», - сказал молодой человек, добавив, что подобное решение скорее является украшением и, конечно, не является полноценной заменной знаку «кленового листа» в глазах полиции.
Самодельный знак «кленового листа» / Фото: Урмас Луйк