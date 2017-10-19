Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Видео: водитель чудом выжил после падения гигантского подъемного крана на его машину

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: скриншот

Китайский водитель невероятным образом остался цел и практический невредим после того, как на его автомобиль во время движения обрушился огромный подъемный кран, превратив белую Audi в подобие сплющенной консервной банки.

Инцидент произошел на оживленной автотрассе в городе Чжухай в провинции Гуандун на юге КНР, когда 29-летний местный житель по фамилии Ли ехал на работу, сообщает Newsru со ссылкой на Daily Mail.

На опубликованной в Сети записи момента происшествия видно, как кран внезапно падает на лобовое стекло автомобиля, а через несколько секунд оттуда появляется очумелое лицо водителя. Спустя некоторое время заново родившийся автомобилист самостоятельно выбирается из салона через разбитую крышу.

По данным местных СМИ, впоследствии водителя доставили в больницу, где выяснилось, что тот отделался переломом правой лодыжки.

Наверх