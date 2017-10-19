Видео: водитель чудом выжил после падения гигантского подъемного крана на его машину

Инцидент произошел на оживленной автотрассе в городе Чжухай в провинции Гуандун на юге КНР, когда 29-летний местный житель по фамилии Ли ехал на работу, сообщает Newsru со ссылкой на Daily Mail.

На опубликованной в Сети записи момента происшествия видно, как кран внезапно падает на лобовое стекло автомобиля, а через несколько секунд оттуда появляется очумелое лицо водителя. Спустя некоторое время заново родившийся автомобилист самостоятельно выбирается из салона через разбитую крышу.

По данным местных СМИ, впоследствии водителя доставили в больницу, где выяснилось, что тот отделался переломом правой лодыжки.