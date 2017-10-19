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Один из университетов Эстонии вошел в тройку лучших вузов Восточной Европы

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Тартуский университет | ФОТО: Kristjan Teedema / Postimees / Scanpix

Тартуский университет поднялся с 5-го на 3-е место в рейтинге лучших университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии, составляемого компанией Quacquarelli Symonds (QS).

В сотню лучших университетов в этом рейтинге также вошли Таллиннский университет (69-е место) и Таллиннский технический университет (28-е место), причем все три основных эстонских вуза за год улучшили свои позиции, пишет rus.err.ee.

В предыдущем рейтинге ТУ занимал 50-е место, ТТУ - 30-е, а Таллиннский университет - 87-е место.

Первые две строчки в региональном рейтинге заняли российские вузы - МГУ им. Ломоносова и Новосибирский государственный университет.

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