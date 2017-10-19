Родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем подали иск в суд почти на 1,4 млрд евро

"Иск подан сегодня от 118 потерпевших на общую сумму 1 млрд 383 млн евро. Ответчиками по иску заявлены страховые компании "Ингосстрах" и "Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти", туристическая компания Brisco, российская авиакомпания "Когалымавиа" (использует бренд Metrojet), а также компания "ЭирКап", - сказал Кучерена, подчеркнув, что число истцов будет увеличено в ближайшее время.

По словам защитника, на дату подачи искового заявления сумма иска эквивалентна 93 млрд 158 млн 880 тыс. рублей. Кучерена пояснил, что сумма иска складывалась исходя из расчета компенсации "убытков, морального вреда, потери кормильца, а также страхового возмещения". В суд листы искового заявления были доставлены в двух больших чемоданах весом почти 50 кг, пишет Newsru.

Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль сообщила "Интерфаксу", что судебный иск уже поступил в суд. В ближайшее время он будет передан судье, которая в течение пяти дней вынесет решение о его принятии к производству.

На пресс-конференции в минувший вторник Кучерена и американский адвокат Стивен Маркс сообщили, что защита родственников погибших в авиакатастрофе аэробуса компании "Когалымавиа", следовавшего рейсом из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, рассчитывают переломить практику низких выплат, присуждаемых судами.

Как отметил Кучерена, Россия с 21 августа полностью присоединилась к Монреальской конвенции, что должно помочь в судебной борьбе. Маркс добавил, что факт недавней ратификации Россией соглашения не помешает предъявить иски о компенсации семьям потерпевших в авиакатастрофе 2015 года, поскольку страна вылета - Египет - еще с 2005 года является участником Монреальской конвенции.

Адвокаты уточнили, что объем перестраховочной защиты по страхованию ответственности авиаперевозчиков по полису составлял 700 млн долларов. Примерно половина ответственности приходится на Allianz, остальное - на других участников перестраховочного пула, которых может насчитываться более десяти.

Согласно Монреальской конвенции, устанавливающей ответственность перевозчиков, выплаты за моральный вред ничем не ограничены. Кроме того, авиаперевозчик обязан доказать, что предпринял все усилия, чтобы не допустить катастрофы. В противном случае размер компенсаций по решению судов определяется выше.

В авиакатастрофе над Синаем погибли 224 человека. Адвокаты представляют интересы 118 родственников погибших, в том числе семей членов экипажа. Часть пострадавших присоединится к иску с ближайшее время. Остальные представители погибших заключили мировые соглашения о выплатах, но адвокаты рассчитывают помочь им расторгнуть эти соглашения, если люди решат передать им защиту своих интересов в суде, хотя сделать это будет непросто.

Как сообщалось ранее, "Ингосстрах" выступал страховщиком по полису обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами. Выплаты по закону составили 2 млн 25 тыс. рублей по каждому погибшему и были произведены на сумму 407 млн рублей.

Одновременно в рамках мирового соглашения "Ингосстрах" выплатил еще более 400 млн рублей пострадавшим. В компании отметили, что к настоящему моменту "Ингосстрах" полностью выполнил свои обязательства по урегулированию страхового случая, связанного с крушением 31 октября 2015 года. Страховое возмещение получили родственники 197 пассажиров. В судах заключено 128 мировых соглашений с 308 родственниками 116 пассажиров. В настоящее время на рассмотрении судов находится семь исков, с родственниками 15 пассажиров ведется работа по обсуждению и сбору необходимых документов, отметили в "Ингосстрахе".

Положения Монреальской конвенции распространяются только на международные рейсы. Выплаты пострадавшим проводятся по решению судов, которые учитывают реальные официальные доходы погибших. Выплата по реальному ущербу ограничивается суммой, сопоставимой со 100 тыс. евро, выплаты за моральный вред могут быть неограниченными.

Самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился 31 октября 2015 года на севере Синайского полуострова близ города Эль-Ариш. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли.

Спецслужбы выяснили, в самолете взорвалась бомба, крушение было объявлено терактом. По данным расследования, террористы заминировали отсек негабаритного багажа в хвостовой части лайнера. Взрывом самолету оторвало хвост, что привело к его неуправляемому пикированию и крушению. Ответственность за авиакатастрофу взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Боевики назвали случившееся местью за авиаудары России в Сирии.