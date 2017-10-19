Процесс по делу Сависаара: Виллу Рейльяна признали виновным в посредничестве во взяточничестве

Рейльян в порядке согласительного делопроизводства приговорен к штрафу размере 347 дневных окладов, то есть 33 034,40 евро. Условный срок, к которому Рейльяна ранее приговорили, решено не исполнять. Рейльян также должен выплатить государству 705 евро.

Согласно предъявленному Госпрокуратурой обвинению, в декабре 2014 года (точные время и место не были установлены предварительным следствием) Рейльян и Велло Кунман договорились, что Рейльян передаст от Кунмана Эдгару Сависаару обещание взятки. Согласно договоренности, Рейльян должен был передать Сависаару обещание Кунмана выделить в поддержку НКО «Центристская партия Эстонии» 20 000 евро в обмен на то, чтобы Сависаар, используя свое служебное положение, добился от чиновников департамента городского планирования Таллинна разрешения на продолжение строительства частного дома по адресу Сихи, 108 в Таллинне несмотря на нарушения условий разрешения на строительство.

Согласно обвинению, 15 декабря 2014 года в кабинете Сависаара в Таллиннской горуправе состоялась встреча между Сависааром и Рейльяном, где Рейльян передал Сависаару желание представителя своего работодателя, члена правления AS Silikaat Grupp Кунмана и обещание предоставить блага в обмен на злоупотребление служебным положением.

Сависаар, Рейльян и Кунман были согласны в том, что обещанные блага являются платой за использование Сависааром служебного положения с заявленной целью. Сависаар согласился в обмен на обещанные ему Кунманом через Рейльяна блага дать соответствующие распоряжения чиновникам горуправы и городских учреждений.